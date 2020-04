annonse

Fastlege og universitetslektor Sture André Rognstad har forsket på uheldige forskrivninger til eldre pasienter, og mener at «de som skriver ut medisiner skal ha respekt og følge med hele tiden».

Eldre er den gruppen som bruker flest legemidler. Og bruker man flere legemidler samtidig, kan det oppstå det som kalles interaksjoner, altså at legemidlene påvirker hverandre og kan få en annen effekt enn forventet som følge av det.

Medisiner skal redde liv, forebygge alvorlig sykdom og lindre plager. Men brukt feil kan de forårsake plager, sykdom og død.

– Feil bruk av legemidler og bivirkninger tar livet av rundt 3000 mennesker i Norge hvert år. Legemidler er ikke noen spøk.

– Medisiner kan påvirke hverandre bare man bruker to samtidig. Bruker man tre samtidig begynner det å bli virkelig kaotisk og bruker man fire samtidig har man ingen kontroll, sier universitetslektor Sture André Rognstad ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, til ABC Nyheter.

Rognstad får støtte av overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk, han mener forskningen er viktig.

– Feilmedisinering og overbehandling er et stort samfunnsproblem. Det at man har et ryddig og kritisk forhold til forskrivning av medisiner er veldig viktig. Det å skrive ut legemidler har blant fastleger vært kjent som et knep for å avslutte en vanskelig konsultasjon, men å ta bort medisiner sitter langt inne hos de fleste, sier Finckenhagen.