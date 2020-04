annonse

USA utnytter totalkollapsen i oljemarkedet og vil skaffe seg 75 millioner fat for å fylle opp sine reservelagre.

Det opplyste president Donald Trump på den daglige brifingen i Det hvite hus mandag.

– Vi fyller opp våre nasjonale reservelager. Du vet, de strategiske reservelagrene. Og vi planlegger å putte så mye som 75 millioner fat inn i reservene, sa Trump.

Mandag kveld måtte oljeprodusenter betale over 37 dollar fatet for å bli kvitt olje. Årsaken er at de amerikanske oljelagrene er i ferd med å bli fulle som følge av lav etterspørsel etter at koronapandemien rammet verden.

Priskollapsen gjelder kontrakter for levering i mai. Tidsfristen for disse kontraktene var i ferd med å løpe ut, noe som førte til et voldsomt rush i markedet.

Prisen på olje av typen West Texas Intermediate (WTI) var den laveste siden 1983, da denne kontraktstypen ble introdusert, skriver Financial Times.