Håper verden ikke blir som før etter Corona-krisen.

Vårt Lands forlagsredaktør og kommentator Åste Dokka tar et kraftig oppgjør med alle som nå håper at samfunnet åpner opp igjen.

«Alle sier at de gleder seg til ting blir som før igjen. Jeg er ikke enig», slår den klimaengasjerte kommentatoren hun fast.

Hun minner om at selv om krisen skulle ta slutt, så er det ifølge henne slik at hele vår livsførsel truer nettopp vår egen livsførsel.

«Det er tilfeldig at denne krisa kom fra Kina – andre kriser er like om hjørnet, og de kommer fra vår egen stue», skriver Dokka og kaster inn en brannfakkel:

«Jeg håper planene om å bygge ut Tromsø lufthavn blir skrinlagt. Jeg håper hele utvidelsen av E18 blir unødvendig. Jeg håper ­flyselskaper går konkurs, for aldri å tilby billige flyreiser igjen, og at etterspørselen etter olje synker kraftig. Vi har historisk lav matsikkerhet i Norge, der kan det åpne seg et større arbeidsmarked. Vi kan satse tyngre på yrkesfagene, slik at vi kan bygge jernbane. Det er mulig å organisere samfunnet annerledes», konkluderer hun.

