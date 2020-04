annonse

Å faste gir tørre slimhinner, og det øker faren for å smittes med coronaviruset. Som en del av den felles dugnaden bør derfor muslimenes fastemåned ramadan avlyses i år.

Rabita – Det islamske forbundet er ifølge nettstedet selv et samlingsted for muslimer uavhengig av etnisk eller kulturell tilhørighet. Rabita.no opplyser på forsiden at ramadan 2020 starter fredag 24.april. Fredag er en hellig dag for muslimer, og det at ramadan faller på denne dagen er spesielt for de 200.000 troende. Men er det lurt å faste i en tid der pandemi herjer i hele verden?

Professor og immunolog ved universitetet i Oslo Anne Spurkland sier til NRK at muslimer bør bryte regelen om å avstå fra vann i de 17 timene de skal faste hver dag for å unngå tørre slimhinner. Tørre slimhinner kan øke faren for å bli syk av corona, hevder hun. Muslimer avstår fra mat og drikke fra solen går opp til solen går ned.

Gravide, syke, og barn trenger ikke faste, men det er likevel en del barn som faster for å «øve». Undertegnede var selv et av de barna som moskeen anbefalte å øve. Jeg har ved flere anledninger møtt fastende mindreårige, og de fastet selv om de skulle klare en lang skoledag og lekser.

Negativ sosial kontroll der barna blir manipulert til å tro at de er «gode» muslimer ved å sulte seg gjennom en hel skoledag, går under radaren. Resten av samfunnet blander seg ikke i hvordan disse barna blir indoktrinert.

Nedsatt konsentrasjon, aggresjon og mangel på energi er bare noen konsekvenser faste fører med seg. Bussjåfører, taxisjåfører og andre som fører mennesker fra sted til sted risikerer vår helse ved å faste. I verste fall, burde disse ta ferie i den tiden de faster, men det er ingen system i Norge som tvinger ansatte til å følge slike regler.

-Hvis man drikker vann, faster man ikke.

Basim Ghozlan i Muslimsk Dialognettverk er en høyt respektert mann i det muslimske miljøet. Han er også anerkjent samfunnsdebattant og viktig talsperson for muslimer i Norge. Når både han som representant for Muslimsk Dialognettverk og Islamsk råd anbefaler muslimer i Norge å trosse rådene om å drikke vann under ramadan for å unngå en rask og muligens farlig spredning, er dette islam som demonstrerer makt. Ghozlan råder andre muslimer til å avstå fra å faste dersom du likevel velger å drikke vann. For en troende muslim, er det som å høre at de er mislykkede muslimer og fortjener ikke plass i paradiset. Dette er en konkret anmodning om å følge Allahs ordre, noe som ikke overrasker noe særlig.

Er tro viktigere enn verdensøkonomi, helse og velferd?

Ja, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd, Yasir Ahmed, konkluderer med at muslimer i Norge ikke skal bli rådet til å drikke vann. Dermed er det sjakkmatt for den muslimske befolkningen. De kan verken gå imot deres rådgivere eller miljø. Og i slike situasjoner dukker spørsmål om familiens medlemmer ivaretar den muslimske æren eller om de bringer skam inn i den hellige måneden.

Avisene har i årrekke skrevet om muslimer som opplever fysisk og psykisk vold når de avstår fra faste i ramadan. Mange steder i Norge, og særlig på Grønland, er det helt utenkelig for mange å ta seg en burger mens de sitter ute i sola. Selv på T-banen er moralpolitiet våkne og kaster skam over andre muslimer. Mange får høre at dersom de ikke faster, så er de kufar og ikke muslimer. Det er noe av det mest ødeleggende en troende muslim får høre. Det fungerer likevel som skremselspropaganda.

Kjære muslimer, det er deres ansvar å tilpasse dere den tidsalderen dere lever i!

Selv som ateist forsøker jeg å respektere andres tro og levemåte. Personlig tro er en viktig del av våre grunnleggende rettigheter, og den type tro som er til trøst for den troende uten å gå utover andre, er lett å respektere. Men nå er det slik at over 40 prosent av verdensbefolkningen er i karantene .

Da må personlig tro være begrenset til nettopp personlig tro, uten å utføre religiøse ritualer som ramadan. Som en del av dugnadsånden, bør norsk-muslimer bryte fasten i år og heller ta den igjen når pandemien er over. Det er faktisk lov i islam å utsette faste. Noe annet ville vært dumt ettersom integrering innebærer å tilpasse seg landet du har kommet til.