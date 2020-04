annonse

annonse

Flere land stiller nå spørsmål ved Kinas pålitelighet som vareleverandør, og USA ber amerikanske selskaper i Kina komme hjem. Men 84 prosent av selskapene har ingen plan om å flytte produksjon eller forsyningskjeder ut av det østasiatiske landet.

Under corona-pandemien har samfunnskritiske varer fra Kina hatt mangelfull kvalitet eller blitt dyrere. I atter andre tilfeller har pallene med livsviktige medisiner, pustemaskiner og smittevernutstyr uteblitt.

Les også: Jeg får en vond smak i munnen av at denne mannen skal styre vår felles formue

annonse

Dette har fått flere vestlige land til å stille spørsmål ved Kinas pålitelighet som leverandør. USAs regjering har da også åpent oppfordret amerikanske selskaper i Kina til å komme hjem.

Amerikanske selskaper som har produksjon, forsyningskjeder eller leverandører i Kina, ser imidlertid frem til «business as usual» når pandemien gir seg. Dette viser en meningsmåling som de amerikanske handelskamrene i Kina og Shanghai har utført sammen med regnskaps- og revisjonsgiganten PwC.

Meningsmålingen ble utført i mars, og omfatter 25 amerikanske selskaper som minst har ti års tilknytning til Kina og globale inntekter på en halv milliard dollar (5,2 milliarder kroner) eller mer. Selskapene tilhører sektorer som industri, konsum, helse og informasjonsteknologi.

I målingen opplyser 72 prosent av selskapene at de ikke vil bytte ut kinesiske leverandører av komponenter som er sentrale i selskapets varetilvirkning.

annonse

Når det gjelder selskaper som har egen produksjon eller egne forsyningskjeder i Kina, sier hele 84 prosent at de fortsatt foretrekker Kina, mens 12 prosent åpner for delvis flytting enten innad i Kina eller til utlandet. Bare fire prosent vil forlate Kina for godt.

Selskapene er imidlertid forsiktige med å uttale seg bastant om fremtiden. På spørsmål om produksjonen eller forsyningskjedene er uendret om tre til fem år, svarer 40 prosent bekreftende, mens 52 prosent sier det er for tidlig å fastslå.

68 prosent av selskapene melder om lavere etterspørsel under corona-pandemien. Utfordringer med logistikk forklares som mest kritisk for nåværende drift. Sviktende vareforsyning og mangel på arbeidskraft kommer på andre- og tredjeplass over forhold som skaper kluss for selskapene.

Les også: Oljeprisen kollapser i USA

Halvparten av selskapene har allerede nådd full produksjonskapasitet igjen etter at Kina har ligget nedstengt, mens 40 prosent kjører for halv maskin. 68 prosent av selskapene forventer at forsyningskjedene er tilbake til normalen innen tre til seks måneder, mens fire prosent belager seg på å vente til etter høsten.

annonse

Selv om selskapene ikke akter å forlate Kina, mener stadig flere at corona-pandemien kan få USA til å hekte seg av kinesisk økonomi. 44 prosent svarer at avhekting (decoupling) mellom USA og Kina er umulig – en nedgang fra 66 prosent i oktober 2019. Det blir ingen endringer, mener imidlertid 36 prosent, mens 20 prosent spår at pandemien vil akselerere prosessen hvor USA gjør seg mindre avhengig av Kina.