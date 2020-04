annonse

annonse

Arbeiderpartiet vil ha 3500 kvoteflyktninger til Norge og åpner for å hente flyktninger i Hellas.

Aps innvandringstalsperson Masud Gharahkhani fortale Aftenposten i forrige uke at hans parti ikke ønsker å hente flyktninger fra Moria-leiren i Hellas.

– Aps prioritet er fortsatt å ta imot flyktninger via FNs kvotesystem, sa Gharakhani.

annonse

Uttalelsene gjorde flere topp-politikere rasende og flere sentrale personer i SV gikk til frontalangrep på Arbeiderpartiet.

– Møkk-flekk

Den etablerte pressen ga særlig mye oppmerksomhet til politikere i SV som presset Arbeiderpartiet til å snu i flyktning-saken. Dette førte til at mange på sosiale medier angrep Masud Gharahkhani med hat-meldinger.

– Det går inn på deg når du blir kalt en møkk-flekk, onkel Tom eller anklaget for å trekke stigen opp etter deg. Jeg er en av få i Stortinget som selv har vært et barn på flukt. Det jeg står for politisk er en rettferdig flyktningpolitikk, sa han til NRK i forbindelse med hetsen han hadde mottatt.

annonse

Men selv etter å a blitt hetset stoppet ikke presset. Tirsdag skrev SVs stortingsrepresentant Karin Andersen på twitter at å hente ut flyktningene i Hellas er en kamp mellom «høyreekstreme» og «humane krefter».

– Det er vår interesse å bistå Hellas som ikke klarer mer. Det er i vår interesse å bidra til at de humane kreftene i Europa vinner over de høyreekstreme. Det er i vår interesse at FN bli lyttet til. Da må vi lytte!

Det er vår interesse å bistå Hellas som ikke klarer mer. Det er i vår interesse å bidra til at de humane kreftene i Europa vinner over de høyreekstreme. Det er i vår interesse at FN bli lyttet til. Da må vi lytte! ⁦⁦@SVparti⁩ ⁦@tv2nyhetene⁩ https://t.co/hTCvnHXkQE — Karin Andersen (@SV_Karin) April 21, 2020

3500 flyktninger

Nå har Arbeiderpartiet snudd.

annonse

I et nytt intervju med VG forteller partiet at de er enige om at Norge bør øke sin andel kvoteflyktninger fra 3000 til 3500 personer. I tillegg vil Ap foreslå at Norge går i dialog med FN om å vurdere hvem som har størst beskyttelsesbehov, og om de som er i leirene i Hellas er blant disse.

Masud Gharahkhani har nå gjort helomvendig i sitt syn på flyktningene i Hellas.

– Det er ingen tvil om at Norge må stille opp for Hellas. Sammen med FN skal vi vurdere hvem som er de mest sårbare vi skal prioritere å hente til Norge, og hvordan dette kan inkludere de mest sårbare med beskyttelsesbehov fra Hellas, sier Gharakhani til avisen.

VG har ikke nevnt hetsen Ap-politikeren mottok bare for noen få dager siden da han blant annet ble kalt en «møkk-flekk». Avisen nevner imidlertid at tidligere politkere ønsker å hente ut «sårbare barn» fra flyktningleire.

– Et folkeopprop, Røde Kors, 19 tidligere statsråder og flere partier er blant dem som mener at Norge bør hente ut de sårbare barna i den overfylte Moria-leiren på den greske øya Lesvos, skriver VG.