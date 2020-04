annonse

Reagerer på at Vårt Land-kommentator vil gjøre tusenvis av nordmenn arbeidsledige.

Vårt Lands forlagsredaktør og kommentator Åste Dokka tok tirsdag et kraftig oppgjør med alle som nå håper at samfunnet åpner opp igjen og rettet et spesielt spark mot flybransjen.

«Jeg håper planene om å bygge ut Tromsø lufthavn blir skrinlagt. Jeg håper hele utvidelsen av E18 blir unødvendig. Jeg håper ­flyselskaper går konkurs, for aldri å tilby billige flyreiser igjen, og at etterspørselen etter olje synker kraftig. Vi har historisk lav matsikkerhet i Norge, der kan det åpne seg et større arbeidsmarked. Vi kan satse tyngre på yrkesfagene, slik at vi kan bygge jernbane. Det er mulig å organisere samfunnet annerledes», konkluderte hun.

En ansatt ved en norsk lufthavn reagerer sterkt på kommentaren til Dokka.

– Jeg syntes dette var veldig smakløst og veldig dumt sagt med tanke på de som er blitt permittert i denne næringen, og som frykter for det verste i nærmeste fremtid. Man sitter ofte igjen med tanken på at folk vil du skal miste jobben din uten noe form for medfølelse, sier mannen til Resett.

Han mener det virker som Vårt Land-kommentatoren ikke helt skjønner konsekvensene av at luftfarten stenger ned.

– Da snakker vi om en reisenæring blir sterkt redusert, og så mange arbeidsledige at det kanskje er mulighet for at noen av dem aldri får jobb igjen fordi det er færre ledige stillinger enn arbeidere.