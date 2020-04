annonse

annonse

Erna Solberg har fått munnkurv av Beijing. Hun hever i stedet pekefingeren mot det eneste liberale demokratiet med makt og vilje til å stå opp mot Kina.

Kina er vår største bekymring nå, uttalte den amerikanske forsvarsministeren Mark Esper i en tale på sikkerhetskonferansen i München i år. Han ser mer undertrykkelse av folk nasjonalt, råere økonomisk press, og et mer aggressivt militær uttrykk.

Les også: Tordner mot Erna Solberg etter TV-opptreden: – Globalisten driter i Norge!

annonse

Et eksempel på undertrykkelse nasjonalt er avsløringene av at rundt en million kinesiske muslimer, for det meste uighurer, er blitt sperret inne i leire i Xinjiang-provinsen vest i Kina. I leirene hersker det streng disiplin, straffer, og det er ingen mulighet for flukt.

Leirene er en del av president Xi Jinping sine tiltak for å skape større konformitet innad i den kinesiske befolkningen. Det er meningen at uighurene skal bli «omskolert».

Trump-administrasjonen har svart med å svarteliste kinesiske selskaper som leverer produkter som blitt brukt til overvåkning av uighurene, og har innført visa-restriksjoner på myndighetspersoner som er delaktig i undertrykkelsen.

Her må det vel forventes at Solberg stiller seg bak politikken til Trump? Nei, det er jo sant, Norge er et av de landene som kjenner konsekvensene av et global community der Beijing får lov til å sette agendaen.

annonse

Da nobelkomiteen gav fredsprisen til demokratiforkjemperen Liu Xiaobo i 2010 brøt Kina all politisk kontakt med Norge. Forhandlingene om en handelsavtale ble satt på hold.

Først i desember 2016 kom det til en forsoning. I felleserklæringen leser vi at Norge anerkjenner kinas «kjerneinteresser» og «store bekymringer», og lover å ikke foreta seg noe som kan skade det bilaterale forholdet.

Vi får nok ikke høre Solberg komme med så mye kritikk av menneskerettighetsbrudd i Kina. Det er i stedet kommet svært mye kritikk av USA fra den kanten.

Etter Esper sin tale uttaler Solberg at hun faktisk er uenig i Trump-administrasjonen sin linje mot Kina. Hun vil at Kina skal trekkes inn slik at vi kan snakke med dem. Det er ikke konstruktivt at Esper omtaler Kina som den største trusselen.

Les også: Kvalmende Kina-logring i Dagsavisen

annonse

«Vi andre får ta en mellomstilling i forhold til tonen mellom Kina og USA. Det er tross alt en kamp om hegemoniet i verden,..»

Hun kritiserer videre Trump-administrasjonen sin skepsis til internasjonale organisasjoner som WTO. Små land er jo avhengig av en regelstyrt verden for å ikke bli diskriminert. USA må følge reglene.

Nylig dukket Solberg opp på CNN. Hun liker ikke at Trump midlertidig vil stanse støtten til WHO. Trump mener at WHOs Kina-vennlige politikk er en årsak til den pågående pandemien. Støtten stanses mens USA gransker WHOs rolle.

Det er nok beleilig for Solberg å komme med stikk mot Trump. Det får ingen store konsekvenser, og så slår jo det så godt an i MSM.