Ofte markerer Arbeiderpartiet seg først som positive til innstramminger, før de snur etter press.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentante Masud Gharahkhani var i Debatten forrige uke tydelig på at han ikke ville hente flyktninger fra Morialeiren i Hellas.

– Vi vil hjelpe de mest sårbare flyktningene i verden. De som har rett på beskyttelse, anerkjent som flyktninger. Vi må ta imot de 3.000 kvoteflyktningene vi skal ta imot, konstaterte han tydelig.

Nå har han snudd.

Ap ønsker nå at Norge og FN i samarbeid skal vurdere hvor de 500 ekstra kvoteflyktningene bør komme fra, ut fra hvem som er mest sårbare og har et reelt beskyttelsesbehov.

– Er de i Moria, så er vi positive til det, sier partiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani til NTB.

Men dette er langt fra første gang Arbeiderpartiet først markerer seg som strenge i asylpolitikken, før partiet snur på hælen.

Høsten 2017 raste det rundt de såkalte «oktoberbarna», litt over 200 mindreårige asylsøkere fra Afghanistan som hadde fått midlertidig oppholdstillatelse frem til de var 18 år og deretter skulle sendes ut.

Arbeiderpartiet valgte først å støtte Sylvi Listhaug og regjeringen, som ønsket å sende de nå voksne migrantene tilbake til hjemlandet. Dette var basert på et regelverk som Arbeiderpartiet selv hadde innført da Jens Stoltenberg var statsminister i Norge.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av situasjonen for de enslige mindrårige asylsøkerne som har fylt 18 og fått avslag, på returspørsmålet. Det vi har avklart er at vi ikke kommer til å stemme for et forslag som sier at vi skal ha stans i all retur til Afghanistan, sa Støre da han møtte pressen etter Ap sitt gruppemøte tidlig i november.

Det førte til ramaskrik og opprør fra store deler av grunnplanet i Arbeiderpartiet og noen få dager senere hadde pipen fått en annen lyd.

– Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt. Her må det gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt, sa Støre etter snuoperajonen.

Det samme skjedde da Sylvi Listhaug som innvandringsminister i etterdønningene av flyktningkrisen i 2015 la frem forslag til innstramminger i norsk asylpolitikk. Da var først Trond Giske ute og erklærte at Arbeiderpartiet ville støtte forslagene.

– Jeg synes Listhaug og regjeringen i stor grad viderefører hovedlinjene i Stoltenberg-regjeringens og Solberg-regjeringens flyktning- og asylpolitikk, samt det som ligger til grunn for asylforliket i Stortinget før jul. Vi er i stor grad enig i at vi skal ha en streng linje, sa Trond Giske til VG.

Men etter en vinter med flere skarpe uttalelser fra fylkeslag i Arbeiderpartiet, trakk partiet støtten til forslagene. Regjeringen fikk ikke flertall for sine forslag om økt midlertidighet eller strengere krav til familiegjenforening, stikk i strid med signalene som Trond Giske hadde sendt ut.

– Man sto tidligere i veldig mange saker sammen med Frp og Høyre for å stramme inn og føre en stø kurs. Dessverre har man i den senere tid sett at det har vært mye vingling, forskjellige signaler, og at man har gått i retning av at man dessverre ikke støtter viktige innstrammingsforslag, sa Listhaug om saken da.

I Jens Stoltenbergs regjering var det stadig strid om asylpolitikken og særlig SV øsnket et mer liberalt regime. Det endte likevel for det meste med at Arbeiderpartiet hadde hånden på rattet. Det er særlig etter at Jonas Gahr Støre ble valgt til partileder i 2014 at partiets vingling har tiltatt. Et år etter at han ble valgt til partileder, åpnet han i 2015 for å hente 10.000 syrere til Norge under flyktningkrisen. Mange mente det var å oppfatte som en invitasjon og i månedene som kom strømmet flyktninger og migranter over Norgesgrensen.

Og siden det har den relativt strenge asylpolitikken i Stoltenberg-regjeringen blitt et fjernt minne.

