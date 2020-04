annonse

Kina sier tiden er inne for å takle virusepidemien med solidaritet og samarbeid, ikke for å politisere og klandre andre.

Uttalelsen kom da Kinas øverste diplomater offisielt donerte medisinsk utstyr til hardt rammede New York.

Generalkonsul Huang Ping minnet under den digitale seremonien om at Kinas president Xi Jinping og USAs president Donald Trump i deres siste telefonsamtale 17. mars «etterlyste anti-epidemisk samarbeid mellom våre to nasjoner og verden».

– Som de to største økonomiene i verden må Kina og USA lede innsatsen for å bekjempe koronaviruset. Dette er ikke tiden for å rette pekefingre. Dette er tiden for solidaritet, samarbeid og gjensidig støtte, sa Ping.

Truet med konsekvenser

Etter uker med ros fra USAs president Donald Trump over Xis presentasjoner under pandemien, har Trump snudd og anklager dem for manglende og feil informasjon.

– Det kunne ha blitt stoppet i Kina før det startet, og det ble ikke gjort. Og nå lider hele verden på grunn av det, sa Trump under den daglige pressebrifingen lørdag.

Han advarte også om at det ville bli konsekvenser for Kina om det viste seg at de var «bevisst ansvarlige» for koronaviruspandemien.

Tolererer ikke diskriminering

Ifølge Huang har Kina og FN-misjonen donert 25.000 masker, 2.000 beskyttelsesdrakter og 75.000 hansker som forrige helg ankom New York.

Han anslår også at Kina i tillegg har donert rundt 1.000 ventilatorer, 6.550.000 masker og 310.000 kirurgiske hansker, 150.000 vernebriller og 32.000 beskyttelsesdrakter til USA, hvorav mye har gått til New York.

New Yorks kommisjonær for internasjonale anliggende, Penny Abeywardena, takker Kina for deres «ekstremt sjenerøse gaver».

Hun henviste til anklagene mot Kina og sier at New York «ikke vil tolerere noen form for trakassering eller diskriminering av deres samfunn».

Saksøker Kina

Uttalelsene fra Kinas generalkonsul kommer på samme dag som delstaten Missouri leverte inn et søksmål mot landet.

I søksmålet som tirsdag ble levert inn til en føderal domstol av statsadvokat Eric Schmitt, heter det at den kinesiske regjeringen er ansvarlig for de enorme dødstallene, lidelsen og de økonomiske tapene den har påført verden.

Det er uklart om søksmålet vil ha mye, om noe å si, da amerikansk lov generelt forbyr, med noen unntak, søksmål mot andre land.

Lignende søksmål er levert inn av enkeltselskaper, men Missouri er første delstat som saksøker Kina.