Regjeringa har bestemt at samfunnet skal «delvis gjenåpnes» fra og med denne uke, med barna tilbake i barnehager og i 1-4 trinn på barneskolen. Også yrkesfagelever i VGS skal tilbake, under den forutsetning at «smitteverntiltakene kan opprettholdes».

Ettersom smittsomheten, det som kalles «R-rate», var 2.5 (at hver smittet person smittet 2.5 andre) før nedstengingen, og den har vært på 0.7 under nedstengingen, må man anta at regjeringa har gått bort fra «slå ned»-strategien og over til en «brems»-strategi. Tanken er altså at Norge skal gjennom epidemien, men på en relativt langsom måte, slik at helsevesenet ikke overbelastes. Jeg mener at dette er en feilvurdering.

Covid-19-viruset er mer smittsomt enn influensa, som har en R-rate på ca. 1.5. Allerede har jeg hørt fra bekjente på jobb i barnehage og skole, som åpnet i dag, at det første de minste barna gjorde, var å klemme og holde seg tett inntil hverandre. Det er selvfølgelig ikke rart, for de har ikke sett hverandre på lenge, og de forstår lite omkring denne situasjonen. Så snart samfunnet er oppe og ruller og går igjen, om enn på sparebluss, vil smitten bre om seg. Brems-strategien vil derfor kanskje med jevne mellomrom igjen måtte vike for full nedstenging. Man kan spørre seg om dette (et gradvis åpnet samfunn, avbrutt av perioder med full nedstenging) ikke vil koste mer på sikt, både økonomisk og i form av dødsfall, enn å fortsette strategien vi har fulgt den siste måneden, med et lukket samfunn. Litt enkel matematikk tyder på det:

Vi har per dags dato 7135 bekreftet smittede i Norge. Da antallet var 6000 anslo Folkehelseinstituttet (FHI) at det reelle antallet trolig var rundt 14000, og man må regne med at det har økt siden da. La oss for enkelhets skyld anta at vi har 20 000 smittede i Norge i dag. Det betyr ikke at det går tjue tusen smittefarlige individer rundt i samfunnet. Med Covid-19 er man, som med alle virusinfeksjoner, smittsom mens man er syk, og trolig også i inkubasjonstiden (eller mot slutten av den). Inkubasjonstiden ved Covid-19 kan hos en del individer være lang, opp mot to uker, mens andre blir syke bare etter et par dager. La oss for enkelhets skyld anta en inkubasjonstid på én uke i snitt. Sykdomsperioden er lang, for enkelte opp mot en måned, for andre bare en uke. La oss anta to uker i snitt. Med andre ord er hvert individ smittsomt i cirka tre uker, men for å være på den sikre siden kan vi anslå en måned. Svært mange av de (kanskje) tjue tusen smittede i Norge, har gjennomgått infeksjonen og er ikke lenger smittefarlige. La oss, for å være på den sikre siden, anslå at det er så mange som 5000 smittsomme individer i Norge pr. dags dato. Under nedstenging, med en R-rate på 0.7, vil antallet smittsomme være, om:

1 måned: 3500

2 måned: 2450

3 måned: 1715

4 måned: 1200

5 måned: 840

6 måned: 588

7 måned: 411

8 måned: 287

Men tallene er misvisende, for situasjonen er mer positiv som så, under full nedstenging. I realiteten ville vi nådd null lenge før åtte måneder, for jo færre smittebærende individer, jo lavere vil R-raten bli. En høy R-rate forutsetter selvfølgelig at viruset er i omløp, at det er på flater, som dørhåndtak og stoler, samt at det er i lufta i butikken, på jobben og så videre, kontinuerlig. Jo færre smittede, jo mindre virus i luft og på flater, og slik vil en synkende R-rate virke selvforsterkende. Med en fortsettelse av skippertaket vi har satt i gang, kunne vi nådd målet om et smittefritt samfunn trolig innen oktober, kanskje før. Vi kunne til og med framskyndet alt dette, ved å gi befolkningen varsel om fullt utegangsforbud i én måned, fra og med en viss dato (husk å handle først), kombinert med andre tiltak (isolering av smittede, påfølgende karantene hos helsepersonellet som har behandlet dem og så videre). Skippertaket ville nødvendigvis måtte følges opp av en fortsatt nedstenging av landet, med inn – og utreiseforbud (stengt for fly, utenlandstog og skip, samt grensekontroll mot Sverige) så lenge epidemien pågår i verdenssamfunnet.

Men vi kunne kommet tilbake til en situasjon der folk kunne gått på jobb og barna på skole og i barnehage, uten å behøve å frykte Corona-epidemien. Jeg tror personlig at det også ville være mindre økonomisk ødeleggende enn den perioden vi nå er på vei inn i, med en epidemi som vil pågå i alt fra langsom til moderat skala i kanskje to år (eller lengre) framover.