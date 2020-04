annonse

Kritikken mot samfunnstoppene som deltok på Nicolai Tangens arrangement i USA i november har ført flere utspill om at deltakelsen skal betales. Men av hvem?

Norges Bank var først ute med å si at de skulle betale for «opphold, mat og flyreise» for avtroppende Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad. Deretter kom den norske FN-delegasjonen på banen og sa at de skulle ta regningen for ambassadør Mona Juul. Det har visstnok ikke blitt bedt om faktura for statsråd Torbjørn Røe Isaksen, før nå. Og sist var det NUPI som annonserte at de skulle betale for sin direktør Ulf Sverdrup.

Men å komme med dette nå, et halvt år etter at seminaret ble avholdt, er simpelthen ikke godt nok. Ja, det gjør egentlig bare ting vondt verre. For det er jo ingen straff for disse personene, det er ikke dem selv som betaler. Det er institusjonene de jobber for, og de er statlige alle som en.

Det innebærer at det er du og jeg, skattebetalerne, som nå får en ekstraregning for seminaret til Tangen. Vi skal altså betaler prisen for svært uryddig håndtering fra disse statsansatte topplederne.

Og hvor mye kommer disse regningene på?

På spørsmål fra VG om hvor mye regningen vil komme på, svarte Marthe Skaar, kommunikasjonssjef i Norges Bank:

– Det må vi få komme tilbake til når vi har fått en faktura.

Vel, etter VGs beskrivelse var det svært luksuriøse forhold om bord på de private flyene.

«Den spesialbygde Boeing 777-maskinen har restaurant til rundt 20 personer med egen kokk, butlere, to betjente barer med vinkjølere og romslige bad. Hvert sete har en 24-tommers TV og kan gjøres om til en seng,» kunne vi lese.

– Det var god plass og servering underveis. Det var en luksuriøs overfart og svært uvanlig for de fleste av oss, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som anså seg som privatperson under turen.

Vi snakker dermed om en standard over 1. klasse, og det er vel ikke urimelig å anta at den reelle kostnaden for hver person t/r overstiger 100.000 kroner. Vi snakker ikke om et rutefly her.

I tillegg kommer altså luksushotell og mat. Vil det si at skattebetalerne kan forvente å ta kostnader langt over hundre tusen kroner både for NUPI-direktør Ulf Sverdrup og Oljefondsjef Yngve Slyngstad? Vil det også bli fakturert for underholdningen? Bare konserten med Sting, som kostet 9 millioner kroner, ble jo mer enn 60 000 kroner dersom det skal fordeles på hver av de 150 deltakerne på seminaret.

Og skal regjeringsadvokaten i så fall fordelsbeskattes av disse gavene han har fått som privatperson?

Denne saken blir ikke bra uansett hva som skjer videre. Nå som det har gått seks måneder siden turen og flere av de som deltok allerede har stilt opp som referanser for Tangen til Oljefondsjobben, hadde det faktisk vært bedre om regningen forble med den London-baserte hedgefondforvalteren.

Alternativt får Ulf Sverdrup, Yngve Slyngstad, Mona Juul og Torbjørn Røe Isaksen betale gildet selv.