annonse

annonse

På torsdag skrev jeg en artikkel hvor jeg kom til å bruke ordet «hen» for å beskrive en person av ukjent kjønn. De negative reaksjonene – ikke overraskende – lot ikke vente på seg.

Jeg har aldri likt ordet selv, og heller ikke brukt det i en tekst siden jeg begynte å jobbe som journalist og kommentator for Resett i september 2018. Det har alltid vært enkelt å unngå å bruke det ved å anvende den generiske termen «vedkommende» i stedet. Men i setningen det er snakk om, var allerede ordet «vedkommende» brukt, så det passet ikke å anvende det igjen.

Jeg valgte derfor til slutt å bruke det kjønnsnøytrale pronomenet «hen», selv om instinktet mitt strittet imot, da jeg visste at flere ville reagere negativt på det. Jeg ville utvilsomt selv ha rynket på nesen om jeg så det i en artikkel. Setningen så til slutt slik ut:

annonse

«Nullpasienten jobbet på laboratoriet hvor vedkommende ble smittet, før hen gikk ut blant befolkningen i Wuhan, slik at viruset kunne spre seg raskt til resten av befolkningen.»

Les også: Facebook undergraver demokratiet

Som man kan se, var ordet «vedkommende» allerede brukt i denne setningen, så det egnet seg ikke å gjenta det. Jeg hadde også egentlig bestemt meg for å skrive «han eller hun», fordi jeg aldri har likt «hen», men kom til slutt allikevel frem til at sistnevnte passet best – rett og slett fordi det er kortere og mer konsist.

Jeg må innrømme at jeg satt med en dårlig følelse da jeg omsider bestemte meg for å bruke termen, men gjorde det allikevel (kanskje litt på trass for å provosere) og tenkte ikke noe mer over det. Litt senere fikk jeg en mail fra en frustrert leser som var svært oppgitt over bruken av ordet. Jeg sjekket deretter kommentarfeltet, og så at flere delte den sterke aversjonen mot ordet og hadde reagert negativt på det.

annonse

Jeg erstattet derfor deretter «hen» med «personen» i stedet, og må ærlig innrømme at jeg skammet meg litt for å i det hele tatt ha anvendt termen til å begynne med.

Språk forandrer seg

For å følge med i tiden, forsøker jeg bevisst å unngå å bruke kjønnsdefinerte ord når det gir mening, selv før regjeringen innførte sin nye lov om pålagte kjønnsnøytrale yrkestitler i offentlig sektor. Dette er ikke for å være politisk korrekt, men fordi det ofte er logisk.

Jeg har for eksempel alltid bevisst anvendt ordet «talsperson» – i stedet for «talsmann» eller «talskvinne» – når det ikke er snakk om et spesifikt individ. For eksempel: «Hvem er den nye talspersonen til statsministeren?» Hvis kjønnet til talspersonen er kjent, bruker jeg den kjønnsdefinerte utgaven – «talsmann» eller «talskvinne».

Når det er sagt, klinger det ikke alltid godt å bruke kjønnsnøytrale ord. Det høres for eksempel ikke riktig ut å bruke ordet «brannperson» om individer av ikke-definert kjønn som jobber i brannvesenet, eller «gjerningsperson» om kriminelle. Det er ikke alltid det høres riktig ut å bytte ut «mann» med «kvinne» heller. Hva kaller man for eksempel en kvinne som jobber som brannmann, eller en gjerningsmann som er kvinne. Brannkvinne? Gjerningskvinne? Ikke vet jeg.

annonse

Å velge sine kamper

Jeg mener allikevel at alle som identifiserer seg selv som «konservative» eller «høyreorienterte», burde velge hvilke kamper man bør ta. Det er større og mer eksistensielle kamper å fokusere på fremover enn en stadig økende kjønnsnøytralitet i det norske språk.

Å insistere på å tviholde på kjønnsdefinerte ord når det ikke engang er logisk eller praktisk – bare fordi man er vant til det – gir ikke mening. Om «brannmann» eller «gjerningsmann» forsvinner ut av språket og en kjønnsnøytral term oppstår i stedet, er ikke det et stort tap for Norge eller det norske språk.

Les også: Statlige yrkestitler skal ikke lenger kunne inneholde ordet «mann» eller «mor»

Å insistere på å nekte å anvende kjønnsnøytrale ord, kan faktisk i ytterste konsekvens være kontraproduktivt for den konservative saken – ikke ulikt høyreorienterte som ikke aksepterer homofili. Det gir kun motparten mer ammunisjon til å angripe den nye nasjonalkonservatismen som en ideologi som romantiserer – og ønsker å returnere til – en fortid som aldri vil komme tilbake.

Misforstå meg rett. Noe av det verste jeg vet om er venstresidens sykelige politiske korrekthet som begraver ubehagelige debatter som må tas, for at vi at skal overkomme vanskelige problemstillinger og skape et bedre samfunn for oss selv.

Noen kjønnsnøytrale ord gir faktisk mening. Om «hen» er blant dem, er et annet spørsmål. Når det er sagt, så skyr faktisk brent barn ilden. Dette var første og siste gang jeg brukte det kjønnsnøytrale pronomenet i en tekst. Det blir rett og slett for mye.