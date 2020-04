annonse

Regjeringen vil ifølge NRK flytte iskanten lenger sør enn i dag. De lytter likevel ikke til sine egne eksperters råd om hvor langt sør grensen skal gå.

Regjeringen kommer trolig denne uken med sitt forslag til hvor iskanten i Barentshavet skal ligge.

Ifølge NRK opplyser kilder i regjeringspartiene at de vil flytte iskanten sørover. I dag ligger den politiske iskanten i områdene der det er 30 prosent sjanse for is. Ekspertutvalget Faglig Forum har anbefalt å legge iskanten der det er 0,5 prosent sjanse for is, blant annet fordi global oppvarming gjør at iskanten trekker seg stadig lenger nordover.

Ifølge kildene NRK har snakket med, kommer regjeringen til å foreslå en grense et sted mellom 0,5 og 30 prosent.

NRK kjenner ikke til akkurat hvor regjeringen vil legge iskanten, men ifølge kringkasteren sier flere kilder at en iskant ved 15 prosent sannsynlighet for is har blitt diskutert. Det samme ble bekreftet til NTB tidligere denne uken.

Definisjonen av iskanten er viktig fordi den i praksis har satt grensa for hvor langt nord i Barentshavet det skal være tillatt med oljevirksomhet.