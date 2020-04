annonse

Det var i januar at Resett identifiserte den norskpakistanske IS-kvinnen Sumaira Ghafoor (29) som ble hentet hjem til Norge fra Syria. Saken førte til regjeringskrise og Fremskrittspartiets uttreden fra regjeringen.

Identifiseringen førte til at Resett ble stevnet for retten med krav om en umiddelbar forføyning for å få navnet fjernet fra våre nettsider.

Oslo tingrett ville imidlertid ikke umiddelbart etterkomme kravet om å fjerne navnet, men innkalte i stedet til rettsmøte for å behandle saken. Da trakk advokat Nils Christian Nordhus saken.

Nå er likevel Resett idømt å betale egne saksomkostninger. Fagbladet Kampanje omtaler avgjørelse fra Oslo byfogdembete, der det blant annet heter at «retten finner at saken var av meget stor velferdsmessig betydning for saksøkeren og hennes barn. Retten oppfatter at hensynet til barna utgjør en del av grunnen til at begjæringen ble inngitt.»

«Det synes rimelig klart at saken og den publiserte artikkelen sterkt berører saksøkeren personlig. Det vises til at den aktuelle artikkelen utleverer saksøkeren blant annet med navn i en kontekst der deltakelse i en terrororganisasjon er et tema. Dette er forhold saksøkeren ikke er straffedømt for og som hun ikke erkjenner straffeskyld for. Sterke rimelighetsgrunner taler for at saksøkeren i et slikt tilfelle fritas fra å erstatte saksøktes sakskostnader», heter det videre.

– Min klient tok ut denne begjæringen kun for barnas skyld, for å beskytte og verne dem. Hun er glad for at retten nå har gitt henne medhold. Av hensyn til at det fortsatt er en krevende oppgave for alle involverte aktører å tilby barna nødvendig skjerming, vil jeg ikke kommentere saken ytterligere, skriver kvinnens advokat Nils Christian Nordhus i en epost til Kampanje.

Til fagbladet sier Resetts advokat Arnt Angell at de er uenige i kjennelsen.

– Det ble sendt en midlertidig begjæring mot identifiseringen av kvinnen. Vi fikk altså beskjed om at vi måtte belage oss på å møte i retten, og forberedte oss på dette. Så trakk de saken tilbake, og det ble ikke noe rettsmøte. I mellomtiden har Resett og jeg brukt en del tid på å forberede denne saken. Hovedregelen i loven er at den som annlegger en sak og trekker saken, må betale saksomkostningene motparten har fått, sier Angell.

Han sier at Resett trolig kommer å anke saken til lagmannsretten.