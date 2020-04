annonse

En tenåringsjente i Sverige ble tatt til fange og holdt om sexslave i et tomt havnelokale. Ifølge politiets utredning opererer gjerningsmannen som hallik i Göteborg.

Nettavisen Samhällsnytt rapporterer at den 37 år gamle rumenske statsborgere Moldovan Ceortan har oppgitt at han har oppholdt seg i Sverige siden 2014. Svenske skattemyndigheter oppgir imidlertid at han har vært registrert bosatt i landet siden desember 2018. Han har hatt oppholdstillatelse siden dette, ifølge rettsdokumentene.

Noen måneder senere, i september 2019, hentet Ceortan en 18 år gammel rumensk jente til Sverige. Han hadde fått kontakt med jenta via Facebook, og lurte henne til å tro at et godt liv ventet på henne, dersom hun kom seg til Göteborg.

Ble tatt til fange

I stedet, da jenta kom til Sverige, låste Ceortan henne inn i en stjålet campingvogn. Deretter bodde de to sammen i en personbil i byen, og enda litt senere brøt Ceortan seg inn i et lokale ved havnen i Göteborg, der han slo leir med flere av sine familiemedlemmer som bedriver tiggeri og prostitusjon. Ceortan har selv hevdet at han arbeider med bygg og fiske.

Den aktuelle tenåringsjenta ble ført til lokalet, og ble holdt til fange på et handikaptoalett, som innredet som et slags «soverom». Samtidig ble hun tvunget til å utføre husholdningsarbeid, i tillegg til å bli seksuelt utnyttet.

Det hele ble avslørt da en nabo i området var vitne til skrik, og fikk nyss om mishandlingen. Dermed ble forholdene anmeldt.

Ble voldtatt med flaske

Den unge jenta har forklart at hennes rumenske landsmann truet med å drepe henne med skrutrekker, dersom hun ikke førte en 1,5 liters Fanta-flaske inn i sin vagina. Ceortans far skal ha hørt jenta skrike, hvorpå han sa til sin sønn at han ikke skulle drepe henne der og da, «i det minste ikke foran meg».

Jenta ble stadig utsatt for mishandling med knyttet neve, og ble torturert med skrutrekker og kniv. Ceortan brukte også en ledning til å piske henne med. Han tvang henne dessuten til å spise mat fra gulvet.

Forsvarte seg med sin etnisitet

Ceortan har i tingretten forsvart seg med at han er «sigøyner», og at folk i denne gruppen «kanskje bruker litt stygge ord og skriker litt og sånn».

Interpol i Romanias hovedstad Bucuresti har rapportert til svenske myndigheter, som har bekreftet at Ceortan opererer som hallik, at mannen er en kjenning av rumensk politi. Han er dømt for ran og tyveri i hjemlandet.

I slutten av mars forkynte tingretten i Göteborg dom mot Ceortan. Han dømmes til fengsel i seks år for grov voldtekt, menneskehandel, trusler, mishandling og trakassering. Videre skal han betale 270 000 kroner i erstatning til jenta. Ceortan nekter straffskyld, og har anket dommen.