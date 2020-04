annonse

Sparebanken Vest og Sparebank 1 SMN har innført en ny nettbanktjeneste der kundene kan rydde opp i privatøkonomien og si opp unødvendige utgifter. Det har ført til at lokalaviser har fått oppsigelser på abonnementer.

Redaktør i Stord24 Jonas Sætre reagerer på at banken anser et avisabonnement som en unødvendig utgift. Slik som et mobilabonnement eller en strømmetjeneste, ting en kan klare seg uten.

– Banken bidrar derfor til at færre ser nødvendigheten av å betale for journalistikk. Når man ser betalingsviljen for nyheter allerede er på bunn for de yngre generasjonene, så er dette det motsatte av hva mediebransjen trenger, sier han til Medier24.

Sætre forstår at banken ønsker å skape tjenester som kommer forbrukerne til gode, men han reagerer på timingen – og at det er en unødig tjeneste. Han mener at det er på grensen til umusikalsk å lansere en slik tjeneste nå.

– Det å nærmest oppfordre bankkundene til å si opp lokalavisa – og i tillegg bruke hele annonsebudsjettet sitt på amerikanske teknologiselskaper – det viser en manglende forståelse for inntektsgrunnlaget til mediene. Det er ikke å ta samfunnsansvar, fortsetter han.

Han er også kritisk til Sparebanken Vest sitt ansvar i krisetider. Banken har opprettet «koronafond» på 100 millioner kroner til lag og organisasjoner. De gir ingenting til lokalavisen Stord24. De kunne ha annonsert, men de har heller valgt Facebook, skriver redaktør Sætre i en kronikk i Medier24.

Kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Sparebanken Vest sier tjenesten «Mine abonnementer» har vært under utvikling i lang tid, og tidspunktet for lanseringen var planlagt.

– Vi mener at kundene alltid skal ha best mulig oversikt over sin egen økonomi for å gjøre best mulig valg for seg selv, særlig nå. Derfor vurderte vi det slik at tidspunktet for å lansere løsningen var like riktig med det som opprinnelig var planlagt, svarer han.