Line Vold i Folkehelseinstituttet sier at de venter at smittetallene vil øke i tiden som kommer, i forbindelse med at mer av samfunnet gjenåpnes.

Denne uken åpnet barnehagene og hytteforbudet ble opphevet. Fra mandag åpner også frisørsalonger og hudpleiesalonger.

Den gradvise gjenåpningen av samfunnet gjør at Folkehelseinstituttet tror at koronasmitten i Norge vil øke den neste tiden.

– Vi minner om at vi venter en økning i smittetallene fremover når vi nå letter på smitteverntiltakene, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet under torsdagens koronapressekonferanse.

Det er til nå registrert 7.368 koronasmittede i Norge, og smittetallene har den siste tiden vært nedadgående.

– Selv om vi venter at smitten vil øke, betyr det ikke at epidemien er ute av kontroll. Vi følger situasjonen tett og øker testkapasiteten og styrker overvåkingen slik at man kan justere tiltakene etter situasjonen, sa Vold.