annonse

annonse

Koronapandemien er en humanitær krise som raskt er i ferd med å bli en menneskerettskrise, sier FNs generalsekretær Antonia Guterres.

Guterres viser til at koronakrisen rammer svært ulikt, og at noen får tilgang til gode helsetjenester, mens andre ikke gjør det.

FNs generalsekretær er også dypt bekymret over at pandemien har ført til økt hatprat, at sårbare grupper blir angrepet, og at sikkerhetsstyrker i flere land bruker svært hardhendte metoder for å håndheve portforbud og andre tiltak.

annonse

– Med økende etno-nasjonalisme, populisme, bruk av autoritære metoder og angrep mot menneskerettene i enkelte land, kan krisen bli brukt som unnskyldning for økt undertrykkelse, sier Guterres.