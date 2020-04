annonse

Tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen sa til Karantenenemnda at han hadde fått jobb i Husøy Kystfiske. Bedriften selv avviser at Sivertsen er ansatt.

– Vi har ikke ansatt Geir Inge Sivertsen, det er det mediene som har gjort. Men vi er på jakt etter ham, i likhet med flere andre. Nå håper jeg han roer ned og bruker god tid til å bestemme seg, sier daglig leder Rolf Bjørnar Tøllefsen i Husøy Kystfiske til Kyst og Fjord.

Onsdag meldte NTB og flere andre medier at den tidligere fiskeriministeren var ansatt i Husøy Kystfiske. Sakene var basert på en avgjørelse i Karantenenemnda datert 17. april.

– Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke skal ilegges karantene eller saksforbud i forbindelse med overgang fra embetet som fiskeri- og sjømatminister til stillingen som forretningsutvikler i Husøy Kystfiske AS, står det i avgjørelsen fra nemnda.

Verken Rolf Bjørnar Tøllefsen eller Geir Inge Sivertsen har besvart NTBs henvendelser torsdag.

Sivertsen meldte ifra selv

I vedtaket viser Karantenenemnda til en melding som ble registrert mottatt 31. mars 2020.

Karantenenemndas leder, Hill-Marta Solberg, sier til NTB at det er Sivertsen selv som har meldt inn ansettelsen til dem.

– Hvordan hans arbeidsforhold til denne bedriften er, får han svare for selv. Vi har kun vurdert denne saken ut fra de opplysningene han har gitt til oss, sier Solberg.

I vedtaket peker også nemnda på at Sivertsen ikke har overholdt plikten om å varsle nemnda senest tre uker før overgang til ny stilling.

– Kan bidra med verdifull kompetanse

Daglig leder Rolf Bjørnar Tøllefsen i Husøy Kystfiske er involvert i en rekke selskaper i næringslivet på Senja.

– Vi diskuterte formell tilknytning før vi sendte ham tilbud, og fant at det beste ville være om han ble tilknyttet rederiet med seks kystfiskefartøy. Men Geir Inge er jo utdannet ingeniør med bakgrunn fra byggebransjen, og takker han ja, kan han fort bli sentral i flere av de andre selskapene. Her er blant annet et eiendomsselskap, et hotell samt planer om utbygging av nye Husøy fiskerihavn. Vi har i det hele tatt en rekke oppgaver som skal løses, og der han kan bidra med verdifull kompetanse, sier Tøllefsen til Kyst og Fjord.

Geir Inge Sivertsen var ordfører i daværende Lenvik kommune på Senja da han ble utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor. 24. januar ble han fiskeri- og sjømatminister. Samtidig søkte og fikk Sivertsen innvilget 120.000 kroner i etterlønn i en og en halv måned for jobben som ordfører. I samme periode hadde han full lønn som statssekretær, avslørte Dagbladet 14. februar.

Sivertsen varslet 28. februar at han går av som fiskeriminister.