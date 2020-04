annonse

annonse

Får støtte fra muslimer i Norge.

Det har kokt på sosiale medier etter at Islamsk Råd Norge (IRN) la ut en bønneveiledning til norske muslimer.

Det spesielle med bildet er imidlertid at på alle bildene skal kvinner og døtre i familien sitte bakerst. Far skal uansett be først. Om sønnen og kona ber sammen, skal sønnen være en fotlengde bak far på høyre side, mens kona skal stå på en egen rad bak dem begge Om det er en mann, kone og barn av begge kjønn, skal mannen lede bønnen med sønnene bak ham. Kona og døtrene skal stå på tredje rad.

annonse

Les også: Islamsk Råd viser hvordan menn skal be foran kvinner – anklages for stokk konservativt kvinnesyn

Som Resett har skrevet har tegningen ført til sterke reaksjoner og mange, både muslimer og ikke-muslimer, har hevdet at tegningen demonstrerer et forstokket kvinnesyn.

Resett har også gitt Islamsk Råd anledning til å kommentere saken, men uten å få svar. Nå svarer imidlertid den omstridte paraplyorganisasjonen på kritikken på Facebook:

«IRN har kun anbefalt det som har blitt ansett som det mest korrekte og praktiserte blant muslimer», skriver organisasjonen og viser til at det er enighet om dette i alle de fire muslimske lovskolene som regnes som autoritative i sunni-islam, altså majoritetsretningen blant muslimer i Norge og internasjonalt.

annonse

Islamsk Råd presiserer samtidig at organisasjonen «på ingen måte har hevdet at bønnen blir ugyldig dersom kvinnen står ved siden av mannen».

For muslimer er det regnet som obligatorisk å be fem ganger om dagen.

«Det at menn står foran kvinner påvirker heller ikke konseptet om likeverdighet mellom de to kjønnene. Muslimske kvinner opplever heller ikke dette som en krenkelse mot deres kjønnsverd.

Samtidig har alle muslimer i Norge rett til å praktisere religionen på sin prefererte måte, uavhengig om det er i samsvar med IRN’s retningslinjer for fellesbønn eller ikke.

Illustrasjonen er kun ment som noe godt og som en veiledning for norsk-muslimske hjem som ønsker å lese fellesbønn. Vi finner det trist at illustrasjonen forstås i verste mening og at muslimer tillegges intensjoner de ikke har.», skriver Islamsk Råd.

Støtte

På Facebook er det også flere norske muslimer som uttaler seg til støtte for Islamsk Råd.

annonse

«De aller fleste muslimer forstår dette, så dere skal på ingen måte trenge å be om en unnskyldning. Stå på, dere gjør en fantastisk jobb for muslimer i Norge», skriver en mann.

Les også: Islamsk Råd vil ha muslimske barneverns­institusjoner

En annen mann mener at reaksjonene er rasistiske og « basert på fordommene mange har mot Islam om at Islam er en kvinneundertrykkende eller kvinnefiendtlig religion».

Han reagerer også på at «kritikken også kommer ifra våre egne rekker».