Sterke reaksjoner i sosiale medier på bønneveiledningen fra fellesorganisasjonen som samler mange norske muslimske trossamfunn.

–Informasjonen om at vi lever i 2020 og at kjønnene er likestilte, har ikke nådd fram til Islamsk Råd Norge, skriver Kjetil Rolness på Facebook.

Bildet er en veiledning om fellesbønn hjemme. Under fastemåneden Ramadan som starter i disse dager er det vanlig at menn samles i moskeen for å be. Siden dette ikke er mulig på grunn av Covid-19-viruset, sprer muslimer nå informasjon om alternative måter å markere fastemåneden på.

Det spesielle med bildet er imidlertid at på alle bildene skal kvinner og døtre i familien sitte bakerst. Far skal uansett be først. Om sønnen og kona ber sammen, skal sønnen være en fotlengde bak far på høyre side, mens kona skal stå på en egen rad bak dem begge Om det er en mann, kone og barn av begge kjønn, skal mannen lede bønnen med sønnene bak ham. Kona og døtrene skal stå på tredje rad.

Anklager

På sosiale medier tar flere til orde for at dette viser et forsteinet kvinnesyn.

«Om man trengte en bekreftelse på kvinnens plass i konservativ religion har man en visuell veileder hendig for hånden her», konstaterer nettstedet Rasjonalitet.

«De av oss som noen ganger raljerer mot konservativ religion blir ofte fortalt at vi er fordomsfulle. At vi er islamofobe, og at vi forvrenger troen og de hellige bøkene (ved nærmere ettertanke kan jeg ikke huske å ha blitt kalt “katolikkfob”). Men, altså…, skriver forfatter og sosialist Espen Goffeng».

«Årelang finansiering av reaksjonære moskemiljøer har vært en katastrofe for integreringen, og for likestillingens kår i mange minoritetsmiljøer. En ypperlig illustrasjon på den systematiske kvinneforakten er å se på bildet som IRN nå har delt.

I årevis har vi blitt fortalt sludder om at kvinnene i moskeer gis separate innganger og stues bort på gallerier og i kjellere for å vise deres såkalt opphøyde plass innen islam, og for å beskytte dem mot ubehagelige fremstøt fra fremmede menn. Men som vi alle kan se er det i aller høyeste grad ønskelig å dytte kvinnene bakerst i sin egen familie også. Slik at de finner sin rette plass, liksom», konstaterer jurist og samfunnsdebattant Nils Inge Graven.

Informasjonen om at vi lever i 2020 og at kjønnene er likestilte, har ikke nådd fram til Islamsk Råd Norge. Her har myndighetene sviktet overfor minoritetene, ENDA EN GANG. Publisert av Kjetil Rolness Onsdag 22. april 2020

Hva om mor er den mest lærde?

Den muslimske konvertitten Linda Noor i tankesmien Minotenk reagerer også.

– Hva om mor eller datter er den mest lærde i familien? spør hun.

Men noen forsvarer også Islamsk Råds bønneveiledning.

«Når det gjelder hvem som leder salat (bønn, red anm.). Er det kun mannen som kan bli imam når begge kjønn skal be sammen.

Men damer kan bli Mufti, alim (en lærde). Og når man sammenligner Imam og Mufti, er det ofte en Mufti som har høyere posisjon i religionen», skriver en muslim fra Bergen.

«Jeg forstår ikke hvorfor mange provoseres over hvem som sitter fremme og hvem som sitter bak. Man kan jo bare snu det på hodet og si at de som sitter bak sitter først. Da sitter konen først, f.eks nærmest døren. Det er jo en totalt uviktig problemstilling.», skriver en mann med et ikke-muslimsk navn.

Resett har forelagt artikkelen for Islamsk Råd Norge og kommer tilbake om vi får svar.