Antall nye koronasmittede i Oslo synker. I snitt har hver smittede person den siste uken smittet mindre enn en ny person, ifølge Folkehelseinstituttet.

Før de strenge koronatiltakene ble innført anslår FHI at hver person med koronasmitte smittet 3,47 andre. Etter at tiltakene ble innført, har dette reproduksjonstallet (R) sunket til 0,88.

– Jeg er veldig glad for at smittetallet for Oslo er lavere enn 1. Hvis R er under 1, slår vi ned epidemien og den avtar over tid, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

FHI anslår likevel at om lag halvparten til 70 prosent av Oslos befolkning vil pådra seg koronasmitte. Oslo kommune opprettholder det høyeste nivået for kriseberedskap, som ble innført 11. mars.

– Vi må fortsette en stund til med å holde oss hjemme, ha hjemmekontor, vaske hender og holde avstand. Mye tyder på at vi er på rett vei, og jeg håper utviklingen vil fortsette også etter at vi har åpnet noe mer opp, sier Johansen.