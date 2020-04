annonse

De strenge koronatiltakene gjør Norge sårbart for flere smittebølger, mener epidemiolog Eiliv Lund.

Om lag en prosent av Norges befolkning har vært smittet av koronavirus. Tirsdag meldte Folkehelseinstituttet om at epidemien er under kontroll og på retur.

– At det er så lave tall skyldes den veldig strenge nedlukkingen. Hadde vi gjort som svenskene hadde vi hatt et høyere smittetall, og dermed en høyere immunitet etter hvert, sier professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund til VG.

– Det er en svakhet i strategien. Man har tenkt at hvis vi lukker ned lenge nok kan det forsvinne, men vi kan for eksempel ikke hindre at det kommer utenfra. Da må man vente på en vaksine eller medikamentell behandling, men om ikke det slår til, blir det å lukke ned kostbart for samfunnet. Vi skyver problemet foran oss, sier han.