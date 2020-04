annonse

annonse

Ap gav etter for press fra SV, «gode» kjendiser og avdankede politikere. Nå skal ytterligere noen få utvalgte vinne lotto og få komme til Norge, på bekostning av 60 millioner andre. Det er så rettferdig og humant at man må være en del av eliten for å forstå det.

Men i stedet for at politiske partier, NGO-er og medier skal bruke tid og penger på å debattere hvilke flyktninger og migranter som er viktigst; de som akkurat nå er synlige i media, eller de andre 60 pluss millionene, hvorfor ikke bare løse problemet en gang for alle?

Norge, og verden for øvrig, kan ta imot alle som er, eller påberoper seg å være, flyktninger. Hvis hjerterommet er stort nok trenger man ikke å differensiere mellom flyktninger og migranter. Slik sparer man også penger, administrasjon, grensevakt, militær og tid. Alle er velkommen. Slutt på debatt og hat! Bare kom. Velkommen!

annonse

Les også: Hvem er vi når vi er ute av krisen vi ennå bare er i starten av?

Vil politikerne og kjendisene gi fra seg huset sitt?

Men de som ivrer mest for at flere flyktninger skal komme til Norge, de må ta det første steget. Vi snakker politikere, fra de fleste partier, NGO-ledere, redaktører, kjente kommentatorer, akademikere, kjendiser og prester. Og Lars Gule.

Hvis disse i et ubegrenset tidsrom gir huset sitt til migrantflyktningene, så vil kanskje en solidarisk kjedereaksjon begynne? De skal vite at folket står bak dem. De kan søke opphold i vanlige norske hjem, så snart de har gitt fra seg sitt eget hjem. Vil ikke en toppolitiker som gir sitt hus fra seg på ubegrenset tid, lett kunne få midlertidig opphold i et annet norsk hjem?

annonse

Vi kan huse de «gode» i krisen

Det er mange fordeler med et slikt system. Vi vet fra før at den ovenfornevnte gruppen av samfunnselitære mennesker ofte har store villaer. Ja, de har sågar store eiendommer der migrantflyktninger kan campe i de kommende, varme månedene. Slik kan de kjente og rike sikkert huse flere familier på samme eiendom. Det, eller en hel gjeng av unge, mindreårige.

Samtidig er vanlige norske hjem større enn hjem som migranter og flyktninger flest er vant til. Da må nordmenn og deres «gode» representanter kunne klare å leve som to, i verdenssammenheng sett, små familier, i et hjem.

En ny hverdag som bringer eliten og folket sammen

En standard familie kan lett huse familien til en kjent politiker, om barna sover flere på et rom. Samtidig kan politikerens hjem bli et hjem for kanskje så mange som fire familier, eller over tretti ensomkommende mindreårige. Bare stortinget alene, 169 representanter, minus noen i FrP, x 30 ensomkommende = over 5000 migrantflyktninger. Tenk når man legger til alle ordførere, toppledere, samt alle villige A- B- og C-kjendiser! Snakker vi hele Moria-leiren? Og flyselskapene trenger jo jobb i krisen. De kan ikke frakte fulle fly på grunn av smittefaren, så det blir mange flygninger. Bra for økonomien.

annonse

Dugnad Moria-Norge

Ja, for dette vil skje? De «gode» har levd et liv som er bedre enn nordmenn flest. Og garantert bedre enn migranter og flyktninger flest. Da er det eneste solidariske man kan gjøre å dele godene. Ikke sant? Men de som ivrer for å dele må gå foran! Jeg ser frem til at eliten velger å dele en blokkleilighet på Stovner fremfor en romslig villa på en adresse i Oslo 3.

Eller kommer eliten atter en gang til å lukke seg inne i godhetsboblen som beskytter dem fra ethvert logisk og kritisk spørsmål fra deres kollaboratører, pressen?

Emokratiet vinner alle «debatter»

I Norge handler innvandringspolitikk aller mest om hva som føles viktigst her og nå. Slik kan man føle en underlig «god» samvittighet. En slik «god» samvittighet må være en konsekvens av manglende sjelsevner og bristende evner til å logisk resonere. At det det er titalls millioner i verden som har det verre, litt «bedre» eller like ille, er for dem uvesentlig. Verdensbildet til den «gode» Europeer blir laget og liket av media, de sosiale, de statsstøttede og de som klarer seg med bare momsfritak, på grunn av gjentatte mykpornoartikler vis a vis «dype» kommentarer.

Er de rett og slett dumme?

Forstår de det ikke selv? Er de oppegående, kule, styrende og «intellektuelle» rett og slett dumme i dag? Hvis ikke de forstår verden, hvordan skal vi andre da forstå den? Politikere er samstemte. 95 prosent av dem aner ingenting om vanlige, virkelige liv. Skandalen med milliardæren Tangen, som kjøper venner og en «jobb» han kan leke med, har bevist en gang for alle at det er noe alvorlig galt med landets elite. Og i Norge er korrupsjonsraten visst nok mindre enn større og mer illegale land som Frankrike. Eliten har null gangsyn og unnskylder seg bare når de blir tatt med buksene nede. En skamløs gjeng med hyklere av nokså middels intellektuelt format leder landet vårt. Det er utrolig, men sant.

Les også: Hvorfor er du dobbelt så mye verdt som statsministeren, NRK-Thor-Gjermund?

annonse

Men de har alltid sjansen til å bli bedre. De kan bare følge oppskriften jeg har beskrevet. Erna og Sindre kan bo hos meg, hvis de gir egen bolig til migranter. Æresord! Jeg står frem med navn og bilde om de går foran.

P.S. Erna – Du får barnas rom. Det er to timer dugnad i hagen, hver dag før middag, frem til 17. mai.