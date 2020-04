annonse

Sylvi Listhaug anklaget Senterpartiet for å dilte etter Ap i innvandringspolitikken. Det skapte engasjement på hennes Facebook-side.

Bakgrunnen er en sak fra Vårt Land, hvor parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad sier at Norge bør hente hjem barn fra Moria-leiren, som ligger på den greske øya Lesvos.

– Det er de yngste barna som har det verst i enkelte leire. Og da bør Norge prioritere barn under 15 og gjerne de mest sårbare. For eksempel hvis det er jenter under 15 år, så er det en spesielt sårbar gruppe, sier Arnstad.

Les også: Senterpartiet vil hente mindreårige fra Morialeiren – Dilter etter Ap, sier Listhaug

Allerede etter en halv time hadde posten blitt likt av over 500 personer. Nesten hundre kommentarer støttet i stor grad Listhaug.

Her er et lite utvalg av kommentarene:

– Har vi ikke nok med korona . Er jo mange sykdommer i den leiren som ingen vet hva er. Er det meningen og få flest mulig døde i Norge.

Send de dit de hører hjemme og hjelp de der.

– Har vi ikke nok innvandrere som vi har, hvorfor må vi være de beste bestandig? Det eneste vi risikerer er mer vold, sugerør i nav kassa, og mindre hjelp til de gamle etniske nordmenn som har jobbet og slitt gjennom hele livet, og som har vært med på å bygge velferdssamfunnet der vi er i dag. Nå kommer det altså flere lykkejegere som vi må dele med. Jeg er sterkt kritisk til det.

– Eg synes SP skal ta seg ein runde rundt i verden og se alle barna som lider, Moriabarna er blitt fraktet til Europa av foreldre som trodde de kom til en verden som var som Soria Moria, Det er ikke sånn dessverre. Verden er full av lidende barn!

Les også: Listhaug ville returnere 1600 somaliere i 2016 – justisminister Mæland lar de bli

Barn

Flere fokuserer på bruken av begrepet «barn». Som Document skrev 22. april ville Tyskland, som Arnstad, hente unge, sårbare jenter fra Hellas. Men de fikk i hovedsak afghanske gutter over 16 år.

«47 personer, de fleste av dem over 16 år, er reist til Tyskland. Bare et lite mindretall på fire av dem er jenter.»

– Det er mye galt når FN kommisjonen kommer frem til at ensomme gutter i slutten av tenårene er mere utsatt for fare, enn ensomme jenter under 13 år. Asyllobbyen i Norge er av samme mening som FN.

– Barn? Slutt å lyg, her snakker dere om voksne gutter med skjegg.

– Då rauk SP ut, stemmer ikkje på noko parti som ynskjer å henta ut born (16-20) år gamle frå Moria. Dei som er yngre har vel foreldre som kan ta seg av dei.

Men ikke alle støtter utspillet til Listhaug:

– Har ikke Moria barn like stort behov for hjelp som andre flyktningebarn?

– Fordi vi ikke kan hjelpe alle så skal vi ikke hjelpe noen å komme hit? Hva slags tankegang er det????

– Bra de vender FRP ryggen i innvandringspolitikken. Raushet er viktig for å få et godt samfunn, og ikke nøre opp under hat og frykt!

– Vi/dere må slutte å være så egoistiske. Fy skam.