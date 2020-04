annonse

NRKs tidligere USA-korrespondent og programleder for Urix Bjørn Hansen skriver at Trump er autoritær og antidemokratisk. Hans karaktertrekk er narsissistisk og patologisk løgnaktig.

– Trump dyrker autoritære ledere og regimer verden rundt, fra Vladimir Putin i Europa, til Xi Jinping og Kim Jong-Un i Asia og Jair Bolsonaro i Latin-Amerika, mens han med forakt omtaler demokratiske ledere som Angela Merkel i Tyskland, skriver han i Dagsavisen.

Hansen frykter et sammenbrudd i amerikansk demokrati og at det kan få dramatiske internasjonale konsekvenser. Han ser allerede et tegn til det. Trump stoppet utbetalingene til Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er et ledd i Trump-handlinger, han skal melde USA ut av internasjonale organer og erstatte de med tosidige ordninger, der USA kan dominere og true motparten. Trusler, skjellsord og straffetiltak erstatter diplomati og samarbeid.

Han mener også at amerikansk demokrati er i fare under Trump.

– Ytringsfriheten settes på prøve når presidenten dag etter dag stempler seriøse nyhetsformidlere som falske medier, enten det gjelder New York Times, Washington Post, CNN, CBS, NBC, ABC og de fleste andre, bortsett fra Fox News som daglig sørger for å massere presidentens ømme ego. Journalister som våger å stille ham mildt kritiske spørsmål får sitt pass påskrevet – de er avskyelige og løgnaktige.

Tidligere programleder i Urix skriver at den amerikansk president er ute av kontroll. Han har et formål, og det er hans eget ego.

– Han er villig til å gjøre nesten hva som helst for å opphøye seg selv til den sterke og hensynsløse kommandant i det amerikanske samfunn. De demokratiske bremseklosser er dessuten i ferd med å forvitre.

Bjørn Hansen skriver at det eneste som kan stanse Trump er høstens valg. Men han frykter at demokratiet ikke der heller vil seire, han tror at det gjennomføres valgmanipulasjoner med sikte på å begrense valgdeltakelsen.