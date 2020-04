annonse

President Donald Trump mener at den største lærepengen av coronavirus-krisen er at USA ikke lenger kan stole på Kina for sine forsyningskjeder.

Presidenten diskuterte saken under en pressekonferanse i Det hvite hus lørdag, hvor han minnet om at han snakket om farene ved USAs avhengighet av dårlige handelsavtaler med utenlandske land allerede under valgkampen i 2015-2016.

– Vi har lært mye om forsyningskjeder. Vi har lært at det er fint å lage ting i USA, det har jeg sagt lenge, sa han.

– Hvis det er én ting som kommer ut av dette mer enn noe annet, så er det at vi må lage produkter i USA, fortsatte han.

Kina

Trump bemerket også at han som presidentkandidat lovet å være tøff mot Kina, og at han hadde lyktes med å presse kineserne til å inngå en viktig handelsavtale gjennom økte tollsatser.

– Vi gjorde avtalen med Kina, og så ble landet vennlig, men så skjedde dette, sa han.

Globalister

Trump snakket deretter om at om USAs bilfirmaer kan slite med å komme tilbake til normalen i tiden fremover, ettersom det vil være vanskelig å få tak i alle delene de trenger fra hele verden for å gjenopprette produksjonen.

– Hva skjer når du er i en krig, og du har en forsyningskjede der halvparten av forsyningene dine kommer fra andre land?, spurte Trump retorisk.

– Hvem er menneskene som tenkte på det? Dette er globalister. Det fungerer ikke, la han til.

