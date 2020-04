annonse

annonse

Bislett Games kan ikke arrangeres som planlagt som følge av viruspandemien, men skal holdes som publikumsfritt stevne under navnet «Impossible Games».

Det opplyste stevnesjef Steinar Hoen da han møtte pressen sammen med representanter for Oslo kommune og smittevernoverlegen i hovedstaden torsdag.

Stevnet skal sendes direkte av NRK, og det vil bli tatt hensyn til de gjeldende smittevernreglene. Dermed skal alle utøvere holde minst to meters avstand til hverandre til en hver tid.

annonse

Det betyr blant annet at løpsøvelser vil foregå med minst to tomme baner mellom hver løper.

– Dette er Impossible Games. Dette var umulig, men vi gjorde det likevel, sa stevnedirektør Hoen torsdag.

– Siden arrangementet må gå for tomme tribuner, vil publikum følge med hjemme i stuene i de tusen hjem. NRK vil vise lekene direkte, og vi håper å skape stemning hjemme hos folk, fortsatte han.

Sosial distansering

Konkurransene blir samtidig helt annerledes enn det folk er vant til. For hver enkelt øvelse er det nedfelt et eget sett med smittevernregler som skal følges.

annonse

Blant annet møtes Isabelle Pedersen og Amalie Iuel til hekkeduell. De to landslagsprofilene skal løpe med to baner mellom seg for å holde seg innenfor reglene for sosial distansering.

I stavkonkurransen skal det benyttes presenninger som tas av og på etter hver hopper, slik at det ikke er kontakt mellom de enkelte utøverne. Den franske stjernen Renaud Lavillenie er også på deltakerlisten, men kommer ikke til Oslo.

– Han hopper i sin egen hage og skal være med via nett, opplyste Steinar Hoen.

Til Bislett kommer derimot den svenske diskoskjempen Daniel Ståhl. Han skal prøve seg mot Norges egen Ola Stunes Isene.

– Diskosen blir desinfisert og så overlevert til utøverne. Etter at den har landet tar dommeren på seg nye engangshansker, leverer den fra seg og bytter deretter engangshansker igjen, sa stevnedirektøren.

annonse

Verdensrekordforsøk

Karoline Bjerkeli Grøvdal skal på sin side forsøke seg på den legendariske norgesrekorden til Grete Waitz på 3000 meter. Hun løper alene, men får hjelp av moderne sekunderingsteknologi i kampen om å slette den over 40 år gamle rekorden.

Karsten Warholm skal på sin side forsøke seg på verdensrekorden på 300 meter hekk. Også Ingebrigtsen-brødrene kommer til start, men det er uklart på hvilke distanser.

– Da du ringte og hadde den ideen her, så var det opplagt for meg at jeg gjerne vil løpe, og at jeg gjerne vil hjelpe Bislett Games hvis jeg kan det, sa Warholm henvendt til stevnesjef Hoen torsdag.

– Hvis det kan gjennomføres på denne måten, er det en «nobrainer» for meg, fortsatte friidrettsstjernen, som er lovet en økonomisk bonus dersom han senker verdensrekorden.

– Hvis jeg tar den, så skal jeg donere alt til en koronavennlig organisasjon, sa Warholm.

Årets utgave av det tradisjonsrike friidrettsstevnet i Oslo avvikles på planlagt dato 11. juni, men altså uten publikum og med en rekke restriksjoner. Det blir ikke aktuelt å arrangere noe ordinært Bislett Games i tillegg senere i år.