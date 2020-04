annonse

For å gjøre portforbudet mindre tyngende samtidig som hensyn til smittevern ivaretas, innfører Andorra egne utetider for eldre og syke, mens joggere må stå tidlig opp for sin daglige løpetur.

I møte med coronaviruset har mange land innført portforbud, noe som har holdt over en milliard mennesker innestengt i hjemmene sine. Andre land velger motsatt strategi, og lever livet som før – ikke minst vårt naboland Sverige.

I fyrstedømmet Andorra går de nå for en mellomløsning. Hvis husnummeret ditt er et liketall, kan du bevege deg utendørs på datoer med liketall, mens naboen din som bor i et hus med oddetall, må vente til påfølgende dag.

Ved manglende husnummer regnes etternavn med forbokstav A-M som liketall, mens etternavn med forbokstav N-Z går under oddetall.

Videre er det faste tider for når du kan foreta deg hva. Jogging tillates bare mellom klokken 6 og 9 om morgenen eller på kveldstid. Fra klokken 9 på formiddagen åpnes samfunnet for dem som vil gå i butikker, og denne puljen har to timer på å gjøre ferdig innkjøpene.

Tidsrommet fra 11 til 14 er forbeholdt de eldre og andre sårbare grupper, som dermed skal kunne trekke frisk luft, få mosjon og handle dagligvarer uten å engste seg for corona-smitte.

Den nye timeordningen, som ble innført 16. april, er ment å lempe på Andorras portforbud, skriver Euronews. Myndighetene opprettholder imidlertid kravet om munnbind på offentlig sted, og påbyr dessuten en sosial avstand på fire meter.

Fyrstedømmet Andorra, beliggende mellom Frankrike og Spania, har to statsoverhoder, som alltid er biskopen av Urgell og Frankrikes president. Turisme og finans er viktige næringsveier for de vel 77.500 innbyggerne.

Per 24. april har landet 723 påviste smittetilfeller, hvorav 37 dødsfall, relatert til coronaviruset, ifølge Worldometers.info.