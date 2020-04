annonse

I takt med at Kina stadig forsterker sitt militære fotavtrykk i Stillehavsregionen, presser amerikanske lovgivere på for mer finansiering til økt militær tilstedeværelse i området.

Wall Street Journal melder at coronavirus-pandemien kan være det endelige vendepunktet for USAs militære «dreining til Asia», som Washington-strateger har snakket om i en årrekke. I forrige uke introduserte lederen for republikanerne i Kongressens komité for USAs væpnede styrker, Mac Thornberry, et lovforslag om å sette av 6 milliarder dollar til et nytt initiativ for å avskrekke kinesisk militær ekspansjon.

Denne uken vil også senator Tom Cotton i Senatets komité for USAs væpnede styrker fremme et lovforslag for å styrke amerikansk militær tilstedeværelse i Stillehavsregionen. Cotton vil ha 43 milliarder dollar øremerket til militær opprustning inkludert i Kongressens fjerde coronavirus-krisepakke.

Han etterlyser 1,6 milliarder dollar til presisjonsvåpen for å hindre Kina i å begrense «amerikansk handlingsfrihet eller tilgang til viktige vannveier og luftrom.» Lovgivningen foreslår også å sette av 1,3 milliarder dollar til endringer i styrkedesign, så det amerikanske militæret i Stillehavet blir mindre konsentrert og sårbart for eventuelle angrep. Lovforslaget inkluderer også betydelig økt finansiering til det amerikanske luft- og sjøforsvaret.

Tverrpolitisk enighet

Mange av disse forslagene kommer sannsynligvis likevel ikke til å bli inkludert i den fjerde coronavirus-krisepakken, men en tverrpolitisk appetitt for økt amerikansk militær tilstedeværelse i Stillehavsregionen – for å avskrekke en potensiell kinesisk ekspansjon – vokser stadig i Kongressen.

Wall Street Journal rapporterte i forrige uke at representant Adam Smith, den demokratiske lederen i Kongressens komité for USAs væpnede styrker, jobber med en lovgivning som ligner på Thornberrys.

Kinesisk ekspansjon

Beijing har utnyttet coronavirus-krisen til å utøve økt militært press på diverse rivaler i det vestlige Stillehavet. Militære øvelser rettet mot Taiwan har blitt hyppigere, og Kina har strammet grepet over flere omstridte øyer i Sør-Kina-havet. Kinesiske skip har også i økende grad trakassert kommersielle fartøy fra nasjoner som Malaysia og Vietnam.

Mens militære duer bekymrer seg for at Washington kan provosere Beijing ved å oppgradere amerikanske militære evner for å opprettholde en militær maktbalanse i regionen, er haukene av en annen oppfatning. De frykter at Folkets frigjøringshær nå ser en mulighet til å ekspandere i regionen – muliggjort av coronavirus-pandemien og den nye kinesiske nasjonalistiske bølgen fremmet av president Xi Jinping.

På bakgrunn av dette mener de at det er viktigere enn noen sinne å signalisere at USA anser uavhengigheten til stillehavsstatene som en av kjerneinteressene til landet, og at det amerikanske militæret ikke kommer til å vike i møtet med økt kinesisk militært press.