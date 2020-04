annonse

annonse

Med kjedelig og forutsigbar patos legger Fædrelandsvennen frem sine argumenter for at de «beklageligvis» må se seg nødt til å stenge kommentarfeltet. De ser ikke at det går an å holde en saklig debatt der.

De lener seg på Dagbladet og kobbelet av andre medier som har gjort det samme siden 2016. Det er bare hets og hat, ifølge Fædrelandsvennen. I hvert fall så mye at det andre som eventuelt måtte være der ikke er verdt å kjempe for, slik moderere frem.

– Når så du sist et kommentarfelt med en saklig, god og berikende meningsutveksling? Sannsynligvis er det lenge siden, om du i det hele tatt husker noen, spør sjefsredaktøren i avisen. Jeg vet ikke hvem han spør. Sist så jeg det i dag på Resett. At ikke alt er akademisk og velfundert smiler jeg av. Noe er «ondt», men sant. Noe er bare «gørr», men langt innenfor ytringsfriheten. Fævennen vil ikke bruke tid og penger på å lese hva leserne mener. Så enkelt er det.

annonse

Kommetarfeltet = Koronaviruset

Sørlandets største avis går endog så langt at de sammenligner kommentarfeltet med koronaviruset. – Og kanskje vil vi etter hvert se en gradvis åpning av kommentarfeltene igjen. Men akkurat som med koronaviruset vet vi ikke når det kan skje, skriver sjefsredaktør Eivind Ljøstad. Hvordan skal de få til det? Eksekuttere deler av befolkningen? Eller bare gi dem karantene uten internett de neste femti årene? De tror i hvert fall ikke på ytringsfriheten og folket.

Når man stenger kommentarfeltet overlater man ansvaret til Facebook. Det er lett, det er besparende, og det er slik journalistsauene er fornøyd med å bli ledet ut mot stupet. Der nede kan de i det minste ligge blodrøde og døde sammen med Dagbladet, Nettavisen, NRK Ytring, Dagsavisen og alle de andre gigantene som trodde de var en Pegasus med vinger, i det de stupte ned i avgrunnen av selvforherligelse.

En artikkel uten kommentarfelt er død. Så enkelt er det. En artikkel er ikke en genial filosofisk avhandling eller en roman av Dostojevskij (selv om det hender at det skjer). En artikkel bør invitere til debatt. Gjerne med sterke meninger. En artikkel bør ikke lukke igjen døren til Arken og vente på Syndfloden.

annonse

Fædrelandsvennen beklager at de sparer penger

Å stenge kommentarfeltet garanterer ytterligere statsstøtte og det gir «logisk» grunnlag for å permittere medarbeidere som jobber med å moderere. I tillegg kan journalistene slippe å møte motstand i kommentarfeltet, slippe å måtte forholde seg til at det finnes mer intelligente og mer velutdannede og mer opplyste mennesker enn dem selv der «nede» i kommentarfeltet.

Selvsagt er ikke alle som kommenterer mer informerte enn avsenderen. Men det hender at noen er det. Og det er farlig. Likevel skal du selvsagt få si din mening uansett! Og summen av et informert kommentarfelt er nesten alltid bedre enn selve artikkelen. En god journalist vet det, leser sitt eget kommentarfelt med åpne øyne. Lærer og skriver bedre neste gang.

Nå slipper Fædrelandsvennen å lære noe av den hatende bermen der nede. De er i godt selskap med Dagbladet, NRK, Nettavisen, Dagsavisen. Andre aviser, som Klassekampen, har ikke engang vurdert verdien av å høre hva folket mener.

Eliten løper mot stupet. Jeg er glad det er nesten tjue år siden jeg svertet fingrene mine med Fædrelandsvennen.

annonse