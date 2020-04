annonse

Frp er skuffet over at regjeringen ikke beholder dagens definisjon på iskanten – men gleder seg samtidig over lite gjennomslag for Venstre.

– Fremskrittspartiet er skuffet over at regjeringen ikke følger den klare anbefalingen fra Oljedirektoratet og oljenæringen om å beholde dagens definisjon for å unngå å svekke rammebetingelsene til Norges viktigste næring, sier partiets energipolitiske talsmann Jon Georg Dale til NTB.

– Samtidig er vi positivt overrasket over at Venstre har fått så lite gjennomslag for å hindre oljeaktivitet i etablerte områder, sier han.

Frp har tidligere truet med å trekke støtte til regjeringen dersom iskanten trekkes lenger sør, men Dale åpner nå for forhandlinger.

– Basert på dette forslaget er Fremskrittspartiet innstilt på å forhandle med regjeringspartiene om forslag som samlet styrker olje- og gassnæringen, og som med det kan bidra til å trygge titusenvis av arbeidsplasser, sier han.