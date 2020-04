annonse

I republikken Ingusjetia sør i Russland tok sjefmuftien grep for å begrense smitte blant de troende, og anbefalte herunder å droppe bønn i moskeen. Nå er muftien selv død etter å ha pådratt seg coronaviruset.

Med voksende bekymring så Abdurakhman Martazanov, sjefmufti i republikken Ingusjetia, hvordan coronaviruset i mars spredte seg utover Russland, og fryktet at muslimenes fredagsbønn og gravferder – to vanligvis folksomme begivenheter – ville bli rene smittesentre. Dette skriver The Moscow Times.

Sjefmuftien laget derfor retningslinjer for hvordan muslimer best kunne forene trosutøvelse og smittevern mens pandemien pågår. Herunder ble folk oppfordret til å be hjemme istedenfor i moskeen, mens begravelser burde ha få fremmøtte og praktisere sosial avstand.

Rituell vasking av lik skulle overlates til de regulære sykehusene, ifølge muftiens veiledning, som ble utgitt i slutten av mars. Martazanovs tilnærming til coronaviruset skilte seg dermed fra naborepublikken Tsjetsjenia i øst, hvor lederen Ramzan Kadyrov lanserte drap og juling som smitteverntiltak.

Muftiens nye retningslinjer klarte imidlertid ikke å redde ham selv fra å bli smittet. 10. april ble 64-årige Martazanov i hui og hast innlagt på sykehus, og døde påfølgende dag. Han testet da positivt for COVID-19, smitten fra coronaviruset, ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti.

Ingusjetia er en republikk i regionen Nord-Kaukasia sør i Russland. De snaut 413.000 innbyggerne er i hovedsak muslimer.

Det er hittil påvist 436 smittetilfeller relatert til coronaviruset, ifølge regjeringsnettstedet стопкоронавирус.рф. Ingusjetia har dermed bare en brøkdel av det totale smittetallet i Russland, som torsdag 23. april er oppe i 62.773 smittede.