annonse

annonse

Han synes ikke Frp har utviklet seg nok siden Siv Jensen tok partiet ut av regjering.

Emil Tranøy Aasheim, som har vært intervjuet i Resett tidligere, har vært politisk nestformann i Stavanger FpU, og har markert seg som en tydelig konservativ profil i Fremskrittspartiet. Nå er det imidlertid slutt på dette. I et innlegg på Facebook forteller Aasheim at mener partiet ikke er det samme som da han meldte seg inn i 2011.

– Det kan jo være at jeg også har hatt et feil syn på hvordan partiet har vært. For meg handler det om hvordan partiet viser seg utad. Det blir jo snakket om som et tannløst parti, og særlig etter 2013 kjente jeg meg veldig igjen i det, sier Aasheim til Resett.

annonse

– Man kunne kjenne gløden av det å utgjøre en forskjell, at man jobbet for å bli kvitt usosiale avgifter, senke skattene, stenge igjen slusene for innvandring og å snu landet rundt.

Les også: FpU-topp vil ta Frp i nasjonalkonservativ retning: – Politikk må handle om fakta og statistikk, ikke følelser

Karakteristikker

annonse

Han mener det har blitt vanskelig å snakke om innvandring som Frp-er.

– Etter angrepet på Utøya ble det veldig sensitivt å snakke om veldig mange saker Frp nøt godt av før, kanskje innvandringen spesielt. Jeg har opplevd å bli sammenlignet med Breivik mange ganger fordi jeg tilhørte Frp og vil ha en restriktiv innvandringspolitikk, sier Aasheim, og legger til:

– Men er det ikke mange i Frp som er opptatt av nettopp disse tingene?

– De fleste tillitsvalgte er samkjørte og vil det samme, sier han, før han legger til at han mener det ikke har vært tilstrekkelig med endringer i partiledelsen siden 2013.

– Det skjer ingenting

annonse

24-åringen hevder at det ikke har skjedd endringer i partiet siden man forlot det borgerlige regjeringsprosjektet.

– Da Frp gikk ut av regjering fikk jeg nytt håp om at man ville ta grep, og gå tilbake til den gamle suksessoppskriften. Men nå har det gått en stund og det skjer ingenting. Vi nærmer oss årsmøtet og de mest prominente politikerne signaliserer ikke at de ønsker forandringer, mener Aasheim.

– Men hvorfor kunne du ikke forbli i partiet og påvirke det innenfra?

– Nå har jeg prøvd så godt jeg kan å påvirke siden 2017, eller 2018 da jeg virkelig ble aktiv.

Les også: FpU-politiker stemplet som rasist etter å ha stilt spørsmål rundt Husseins bruk av hijab på Stortinget

Personlig valg

Aasheim vil ikke lage noe bråk i partiet, og ønsker partifellene alt godt.

– For meg er dette et personlig valg, og det er mange faktorer til det. En kan velge å smelle hardt med døren når man er på vei ut, men det gjør jeg ikke. Jeg har respekt for partiet og for hva de ønsker å oppnå, de fortjener ro, men om det er sånn at partiet er blitt et 100 prosent liberalistisk parti, så må seg bare akseptere det.

annonse

Han er likevel klar på én ting:

– Frp er det beste alternativet, men likevel ikke godt nok.

– Nå vil jeg trekke meg tilbake, bidra og betale skatt, så kan det hende jeg kommer tilbake om det er riktig, sier Aasheim avslutningvis.