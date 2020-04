annonse

USAs utenriksminister Mike Pompeo fortsetter å rette nådeløs kritikk mot både Verdens helseorganisasjon (WHO) og Kina for deres respons på coronavirus-pandemien.

Kommentarene kom under et intervju på Fox News’ The Ingraham Angle på onsdag, hvor Pompeo krevde større åpenhet fra Kina rundt opprinnelsen til coronaviruset, samt store strukturelle endringer i hvordan WHO organiseres.

USAs utenriksminister utrykte spesielt frustrasjon over at Kina fortsetter å nekte amerikanske forskere å dra til landet for å foreta en uavhengig etterforskning om opprinnelsen til coronaviruset.

– Den kinesiske regjeringen har ikke tillatt amerikanske forskere å dra inn i Kina. Ikke bare til Wuhan-laboratoriet, men andre steder hvor de trenger å gå for å lære om dette viruset, for å lære om dets opprinnelse, sa han.

– Vi vet at det begynte i Wuhan, men vi må finne ut av dette. Det er en pågående pandemi. Vi har fremdeles ikke den gjennomsiktigheten og åpenheten vi trenger fra Kina, la han til.

Pompeo rettet deretter fokuset mot WHO, som han kritiserte for ikke å hjelpe USA med å samle inn viktige data rundt coronavirus-pandemien fra Kina.

– Det er Verdens helseorganisasjons ansvar å oppnå denne åpenheten. De gjør det ikke. De må stilles til ansvar. Det som hadde vært flott hadde vært om andre land rundt om i verden begynner å anerkjenne WHOs feil, sa han.

WHO-reformer

President Trump kunngjorde forrige uke at USA umiddelbart vil stanse all finansiell støtte til WHO, med den begrunnelsen at organisasjonen hadde satt «politisk korrekthet over livreddende tiltak.»

Programleder Laura Ingraham spurte deretter Pompeo om han krevde at WHO-sjef Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus må trekke seg som et krav for at USA skal fornye tilliten til organisasjonen.

– Det stemmer, men til og med mer enn det. Det kan hende vi må ha en enda mer drastisk endring. Det kan være tilfelle at USA aldri vil la amerikanske skattepengedollar gå til WHO igjen, sa han.

