Stadig flere republikanere mener at de økonomiske følgene av koronatiltakene i USA er for store, krever gjenåpning og frykter nederlag i høstens presidentvalg.

Fabrikker, butikker og andre virksomheter over hele USA er stengt for å hindre smittespredning, gatene i storbyer som New York er folketomme og over 26 millioner amerikanere er nå registrert som arbeidsledige.

Koronapandemien har hittil krevd over 50.000 amerikanske liv og avdekket store svakheter i helsevesenet, og president Donald Trump har høstet krass kritikk.

Selv avfeide Trump lenge at koronaviruset utgjorde en stor trussel, for deretter å skylde på alle andre når krisen var et faktum.

«Tyranni»

I vippestater som Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, der Demokratene for tiden styrer, øker kritikken fra republikansk hold mot at folk må holde seg hjemme og at virksomheter må holde stengt.

Både i Wisconsin og Pennsylvania har republikanerne forsøkt å frata guvernørene makt og myndighet til å følge opp helsemyndighetenes råd og president Donald Trumps pålegg.

Senator Doug Mastriano i Pennsylvania gikk nylig så langt som til å anklage guvernør Tom Wolf og demokratene for «tyranni» og manet til opprør.

Frykter valgnederlag

I enkelte delstater der Republikanerne styrer har guvernørene på egen hånd begynt å lette på tiltakene, og partiet sentralt slites i likhet med Trump mellom hensynet til næringslivet og risikoen for at mange liv skal gå tapt.

Presidentvalget er nå bare seks måneder unna, og pandemien og de katastrofale humanitære og økonomiske følgene av den er dårlig nytt for Trump og gir ham ikke den drahjelpen han håpet skulle garantere gjenvalg.

Økonomisk krisehjelp til 70 millioner amerikanere, i form av sjekker som Trump har insistert å få navnet sitt på, blir bare et midlertidig plaster på såret for de mange som nå sliter, og sjekkene kan fort være glemt når det er tid for valg i november.

Trump stakk av med en knepen seier både i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania i 2016, men over 3 millioner har de siste ukene meldt seg arbeidsledige i disse tre delstatene, og alt tyder på at ledigheten vil forbli høy lenge.

Utsetter valget?

Tidligere visepresident Joe Biden, som trolig blir Demokratenes presidentkandidat, tror Trump vil prøve å utsette valget.

– Merk mine ord, jeg tror at han på en eller annen måte vil forsøke å utsette valget, komme opp med en eller annen begrunnelse for hvorfor det ikke kan holdes. Det er bare slik han tror at han kan vinne, sier Biden.

Han minner blant annet om at Trump nylig la ned veto mot å gi det amerikanske postvesenet krisestøtte og hevder at dette viser hvordan presidenten «gjør alt han kan for å gjøre det vanskelig for folk å avgi stemme».

Stemmegivning via posten ville ha kunnet hindre spredning av koronasmitte, men Trump hevder at det også er en oppskrift på valgjuks.

Mistet trumfkort

En sterk amerikansk økonomi med rekordlav arbeidsledighet skulle ha vært Trumps fremste kort i valgkampen, men dette kortet har han nå mistet.

Signalene som kommer fra Det hvite hus nå, er i manges øyne svært forvirrende. På den ene siden stilles det klare betingelser til delstatene om ikke å gjenåpne før smittespredningen er under kontroll, men samtidig har Trump på Twitter bedt sine tilhengere om å «FRIGJØRE» delstatene de bor i.

Flere delstater, også republikanskstyrte, fortviler over manglende bidrag fra føderale myndigheter i kampen mot koronaviruset og etterlyser blant annet mer testutstyr. Uten økt testing, kan de heller ikke fastslå om og når smittespredningen er under kontroll.

Tvetydig budskap

Den republikanske senatoren Judy Ward ble møtt med buing da hun under en tale til demonstranter i Harrisburg i Pennsylvania denne uka sa at hun var skremt over å se så mange stå skulder ved skulder, uten ansiktsmaske.

Ward oppfordret guvernør Tom Wolf til å lytte til ekspertene og gjenåpne delstaten gradvis, men kom i likhet med Trump med et høyst tvetydig budskap ved samtidig å rase mot tiltakene Wolf har innført.

– Skal det være opp til myndighetene å avgjøre hvem som vinner eller taper? Nei! Skal det være opp til myndighetene å avgjøre om vi skal bruke ansiktsmaske, ropte hun.

– Nei, lød det rungende svaret fra demonstrantene.