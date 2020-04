annonse

Det er skuffende, men ikke overraskende at Trygve Slagsvold Vedum som en viljeløs zombie følger etter Arbeiderpartiet i innvandringspolitikken.

Det er mye godt å si om Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum. Gjennom Corona-krisen har han og partiet stilt viktige og kritiske spørsmål til regjeringen, samtidig som man har bidratt konstruktivt til å få landet vårt gjennom krisa.

Gjennom flere utspill, som oppfordringen om kun å kjøpe norske matvarer i en hel uke, har også Senterpartiets ubestridte leder vist at han er en politiker som setter Norge først. Det er sårt tiltrengt i en tid hvor mange av våre follkevalgte er mer opptatt av lukrative internasjonale toppjobber og posisjoner enn å ta vare på landet vårt.

Siden stortingsvalget i 2017 og de stadige samarbeidsproblemene internt i regjeringen, har også flere på borgerlig side tatt innover seg at det på mange måter ville være bedre og lettere å samarbeide med Senterpartiet enn Kristelig Folkeparti og særlig Venstre, et parti de færreste uansett tror overlever sperregrensen ved neste års valg.

Om Senterpartiet skulle bytte side, vil man måtte gi partiet seire i landbruks- og distriktpolitikken. Samtidig vil man unngå ødeleggende krangler om klimapolitikk og slippe å ha et parti i regjeringsapparatet som har mer liberal asylpolitikk som hjertesak.

Derfor er det også skuffende,men ikke overraskende, at Senterpartiet nå velger å følge etter Arbeiderpartiet og hente flyktninger fra Morialeiren.

Det føyer seg inn i et mønster der Senterpartiet for det første unngår å markere seg sterkt i innvandringspolitiske spørsmål og for det andre stort sett følger det standpunktet Arbeiderpartiet inntar til en hver tid i innvandringspolitikken.

Da Senterpartiet satt i regjering med Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet, var SP med på å demme opp for SVs stadige ønsker om en liberalisering av innvandring- og flyktningepolitikken. Og når Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har latt seg presse til å gå i en mer innvandringsliberal kurs, følger Trygve Slagsvold Vedum lojalt etter.

Det kan være flere grunner til at Senterpartiet opptrer som viljeløse zombier i denne saken.



En grunn kan være at innvandirngspolitikk rett og slett ikke er en sak Trygve Slagsvold Vedum er så veldig opptatt av. Hans hjerte ligger i landbruk- og distriktpolitikken.



For det andre er det åpenbart ulike fløyer i partiet. Det er ikke tilfeldig at det er Marit Arnstad som fremfører budskapet om at Sp nå vil delta i det som fremstilles som en slags nasjonal dugnad for å hjelpe «barn». Hun er solid plassert på venstresiden og oppfattes nok som en fanefører for partiets rødgrønne fløy. Den samme fløyen har nok også sett på en del av utspillene fra Slagsvold Vedum i det siste med en viss skepsis.

Da kan det være gode indremedisinske grunner til at Slagsvold Vedum nå velger å gi denne fløyen en seier. Samtidig gir det grunn til å stille et viktig spørsmål: Hvor ligger egentlig Senterpartiets lojalitet?

Det er nemlig ikke slik at et parti som ønsker å være ansvarlig og søke politisk makt, slik SP gjør, fritt kan velge politikk etter dagsformen. Skal man finne gode, politiske kompromisser som kan gi økonomisk vekst og få landet ut av den største krisen i norsk etterkrigstid, må innvandringspolitikken være en del av puslespillet. Slik det ser ut nå, vingler Sp mellom en stadig mer radikalisert venstrefløy og fornuftige krefter på borgerlig side. Det er et problem også for Senterpartiet.

Fordi selv om innvandringspolitikken ikke fremstår som den viktigste saken for partiets velgere akkurat nå, er det en rekke andre problemer som følger med et samarbeid med et Arbeiderparti som navigerer i retning av den radikale fløyen i norsk politikk. Om Sp velger å slå inn på denne galeien, ender man fort i en situasjon der man er avhengig av støtte fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Miljøpartiet de Grønne. Det vil gjøre det umulig for Sp å gjennomføre skatteletter og avgiftslettelsene de ønsker for folk på bygdene og i distriktene og føre til en politikk som blir så utvannet at støtten partiet har bygget opp gjennom snart åtte år i opposisjon fort kan bli utradert.