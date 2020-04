annonse

annonse

Donald Trump har igjen frontet ikke-dokumenterte metoder mot koronaviruset og ba lederen for kriseteamet sitt sjekke om lys og varme kan brukes som behandling.

Under pressebrifingen i Det hvite hus torsdag foreslo president Trump blant annet at man kanskje kan sprøyte inn desinfiserende middel i kroppen som en slags «vask» for å bli kvitt viruset. Han hadde først presentert hvordan viruset reagerer på ulike temperaturer, klima og overflater.

– Og så ser jeg et desinfiserende middel som slår det ut på ett minutt. Ett minutt, utbrøt presidenten og kom med forslaget om å injisere det rett i kroppen for en innvendig virusvask.

annonse

– Det høres interessant ut for meg, sa Trump

– At presidenten faktisk spurte om injeksjon av desinfeksjonsmidler eller isopropylalkohol ga meg hakeslepp, sier Irwin Redlener, leder for Det nasjonale senteret for kriseberedskap ved Columbia University til TV-kanalen MSNBC.

Isopropylalkohol brukes blant annet som løsemiddel.

Sjokkert

Redlener er ikke alene. Ifølge Daily Beast tok flere sjokkerte eksperter umiddelbart til Twitter etter presidentens uttalelser, hvor de ba om at folk ikke bør eksperimentere med blekemiddel eller isopropylalkohol. De ba folk også avstå fra uvettig soling, for presidenten anbefalte også å gå ut i varmen, etter at Bill Bryan, leder for departementet for forskning og teknologi i Sikkerhetsdepartementet, hadde en presentasjon hvor han viste til ny forskning.

annonse

– Vår hittil mest markante observasjon er den kraftige effekten som sollys har til å drepe viruset både på overflater og i luften. Vi har også sett en lignende effekt med luftfuktighet og temperatur, hvor økning av temperatur, luftfuktighet, eller begge, ikke er til virusets fordel, sa Bryan.

Han foreslår diverse tiltak for å bekjempe smittespredningen og sykdommen, inkludert å øke varme og luftfuktighet inne og flytte flere aktiviteter utendørs der forholdene ligger til rette for at det gir den ønskede effekten.

Trump fulgte opp med å be amerikanerne nyte solen. Da han spurte doktor Deborah Birx, lederen for presidentens kriseteam, om hun hadde hørt om varme og lys i forbindelse med koronavirus, svarte hun:

– Ikke som behandling.

Dette er farlig

– For å være tydelig: Stråling med UV-lys i kroppen, eller det å svelge blekemiddel eller isopropylalkohol, kan drepe deg. Ikke gjør det, skriver New York-lege Dara Kass på Twitter.

annonse

Presidenten understreket at han ikke er lege selv.

– Jeg legger bare fram ideer, sa Trump.

Økonomiprofessor Robert Reich ved Berkeley-universitetet i California at Berkeley skriver på Twitter at Trumps brifinger faktisk setter folks helse i fare.

– Boikott propagandaen. Lytt til ekspertene. Og vær så snill og ikke drikk desinfiseringsmidler, skriver Reich.

Få hører på Trump

Kun 28 prosent av amerikanerne sier at de regelmessig bruker Trump som kilde for å få informasjon om koronapandemien, og kun 23 prosent sier de har stor tillit til det presidenten sier. 21 prosent sier de har moderat tillit til ham. Det kommer fram i en ny undersøkelse gjort for nyhetsbyrået AP av NORC Center for Public Affairs Research.

Tilliten til Trump er høyere blant hans supportere, selv om bare rundt halvparten av republikanerne sier at de har tillit til presidentens informasjon om pandemien. Kun 22 prosent sier de har liten eller ingen tillit til det han sier om covid-19-utbruddet.

Men selv om mange republikanere stiller spørsmål ved Trumps troverdighet, sier hele 82 prosent av de fortsatt samtykker i det han gjør. Det har bidratt til å holde presidentens samlede oppslutning på 42 prosent, omtrent slik den har vær de siste månedene.