Landsstyret i Venstre vedtok torsdag kveld at barna i Moria-leiren i Hellas må evakueres og at Norge må jobbe for en felles europeisk løsning.

– Nå må Norge ta selvstendig initiativ og evakuere enslige barn fra Moria-leiren, slik Tyskland og Luxembourg har gjort, sier justispolitisk talsperson Solveig Schytz i Venstre.

Disse barna skal komme i tillegg til det fastsatte antall kvoteflyktninger, heter det i vedtaket fra landsstyret. Venstre ber også om at det kartlegges hvilke kommuner som raskt kan ta imot flyktninger fra Moria-leiren og eventuelt andre leirer i Hellas.

KrF har også vedtatt en resolusjon om å hente ut barna, og dermed øker presset mot regjeringen i saken.

I tillegg til kvoteflyktninger

Venstre peker på at selv om det er rekordmange folk på flukt i verden, er ankomsttallene til Norge historisk lave.

– Norge tar imot et stort antall kvoteflyktninger, sett i forhold til vårt folketall. Det er viktig, men vi har både ressurser og mottakskapasitet til å gjøre mer. Norge må hjelpe barna, og vi må presse på for å få på plass felles europeiske løsninger, sier Schytz.

Et forslag fra SV om å hente 1.500 barn til Norge skal behandles i Stortinget og har tvunget partiene til å ta stilling til saken.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet sa torsdag at partiets stortingsgruppe stiller seg bak Sps løsning, og at de vil prioritere de mest sårbare under 15 år, men har klare krav for gjennomføringen, skriver Vårt Land.

Arnstad ønsker at regjeringen og partiene på Stortinget kommer sammen og skaper en bred enighet om dette.

Støtter ikke SV-forslag

Verken KrF eller Ap støtter SVs forslag, melder Aftenposten. KrF har også vedtatt en resolusjon om å hente ut barna, og parlamentarisk nestleder Geir Jørgen Bekkevold har sagt at han regner med at Høyre er lydhøre og finner en løsning.

Arbeiderpartiet har på sin side kommet med et annet forslag. Partiet stortingsgruppe vedtok tirsdag at den vil øke antall kvoteflyktninger fra 3.000 til 3.500 i 2020.

Partiet ønsker at Norge og FN i samarbeid skal vurdere hvor de 500 ekstra kvoteflyktningene bør komme fra, ut fra hvem som er mest sårbare og har et reelt beskyttelsesbehov.

Det forslaget skjønner regjeringen lite av.

– Det er ikke noe system for behandling av og uttak av kvoteflyktninger i Hellas. Det har aldri vært satt opp et slik system der, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.