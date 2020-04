annonse

Tapende presidentkandidat Hillary Clinton snakker fremdeles om «russisk innblanding» i nytt NRK-intervju.

Det er gått fire år siden forretningsmannen Donald Trump seiret over karrierepolitikeren Hillary Clinton om å bli USAs president.

Seieren skapte sjokkbølger hos den etablerte norske pressen, deriblant NRK, som hadde gjengitt «valgmålinger» fra venstreorienterte medier i USA som spådde en soleklar seier til Clinton.

NRKs daværende USA-korreponsendt Tove Bjørgaas er en av de som har måtte tåle mye kritikk og harseling. Det er spesielt en «meme» som ofte blir publisert i diverse kommentarfelt som viser Bjørgaas med et sjokkansikt i det Trump vinner Florida. Flere mener bildet er et bevis på at NRK har en politisk slagside og at de ønsket at Clinton skulle vinne.

Også Clinton selv har blitt kalt en dårlig taper. Da valget var avgjort på kvelden i USA om hvem som kom til å bli USAs neste president, nektet hun å snakke til de som hadde møtt opp til hennes egen valgvake.

Ifølge amerikanske medier skal Clinton ha blitt rasende da hun innså at Donald Trump ble president. Hun skal ha kastet gjenstander og brølt til sine egne ansatte. Hun skal også angivelig ha knust en TV med en champagneflaske verdt flere hundre tusen kroner.

– Propaganda

Nå har hun blitt intervjuet av NRK, som har brukt norske skattepenger på å kjøpe en dokumentar om henne som skal vises på TV. Dokumentaren heter «Hillary» og skal ifølge statskanalen være en dokumentar som «ønsker å rette opp alle misoppfatninger om henne».

NRK har intervjuet Clinton i forbindelse med dokumentaren som skal gå over flere episoder. I intervjuet får Clinton forklare seg fritt om hva som er galt med Donald Trump, at «russisk innblanding» fortsatt skjer, og at det forekommer «propaganda» mot henne på sosiale medier.

– Jeg fikk 3 millioner flere stemmer enn Trump, og det var mange unike aspekter ved 2016. Noen av dem ser vi gjentar seg, som den russiske innblandingen, som skjer. Jeg har fortalt alle kandidatene, og sagt det også offentlig, at vi er nødt til å motstå utenlandsk innblanding, propaganda på sosiale medier, tyveri av informasjon som igjen brukes som et politisk våpen og undertrykkelse av velgere.

Mye av kritikken Hillary Clinton mottok under valget i 2016 dreide seg om epost-skandalen der hun skal ha slettet over 30 000 eposter og knust en harddisk.

Clinton bruke en privat epostadresse da hun var utenriksminister og noen av epostene hun slettet skal ha vært omstendinghetene rundt angrepet på det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya i 2012 der flere amerikanere døde, en av de USAs ambassadør.

– Demokratisk krise

Verken epostskandalen eller hvorfor hun ikke som tapende presidentkandidat talte til sine egne på valgnatta, fremkommer ikke i artikkelen til NRK. Det er ukjent om NRKs journalist konfronterte Clinton med dette.

Det som imidlertid kommer frem i artikkelen er Clintons kritikk mot dagens USA, der hun hevder «nasjonalisme» er et problem.

– Vi er midt i en demokratisk krise. Flere av fordelene har blitt betraktet som ineffektive, det har gjort noen folk frustrerte og apatiske og de vil ikke involvere seg eller engang stemme. Det fører folk til ekstremisme, enten til venstre eller høyre, til nasjonalisme, populisme og alt mellom.

Resett har søkt på NRKs facebook-sider for reaksjoner fra folket om hva de mener om intervjuet. Statskanalen har i skrivende stund ikke valgt å dele saken på sosiale meier for kommentering.