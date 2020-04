annonse

annonse

Kim Jong-Un har ledet Nord-Korea med brutalitet siden hans far døde i 2011. Nå spekuleres det i om han selv er døden nær. Hva innebærer i så fall det?

De siste ryktene går ut på at kinesiske myndigheter har sendt en delegasjon med politisk og medisinsk ekspertise til Nord-Korea, men det er er fortsatt høyst uklart hva som skjer. Både amerikanske og sørkoreanske myndigheter har holdt tilbake med å dele hva de vet eller antar.

Det var Kim Jong-Uns fravær fra den offentlige feiring av sin bestefars fødselsdag 15. april. Kim Il-sung tok makten 1948 og etablerte kommunistisk styre. Han har nå status som en slags halvgud.

annonse

Les også: Mike Pompeo: – Mulig USA aldri vil finansiere Verdens helseorganisasjon igjen

Det nordkoreanske styre er absurd og består på en plattform av hensynsløshet, kultiske ritualer og kommunistisk ideologi og styremønster. Kim Jong-Un overtok fra sin far Kim Jong-il da han bare var 26 år, men han har vist seg å ha en bemerkelsesverdig teft for hvordan man skal styre som diktator. Han beordret drapet på sin egen bror i Malaysia i 2017, og også andre potensielle rivaler i familien er angivelig tatt av dage.

Det ryktes nå at det er hjerteproblemer som har ført den nå 36 år gamle diktatoren til operasjonsbordet. Han er åpenbart overvektig, men har i tillegg andre usunne vaner, som røyking. At han er alvorlig syk, er ikke usannsynlig.

Regimet i Nord-Korea lever på hemmelighold. Det styres gjennom frykt og trolig angiveri. Dermed er det heller ingen utenforstående med god informasjon. Man henfaller til gjetning. Gitt personkulten tror de fleste at en eventuell arvtaker må være beslektet med Kim Jong-un. Det pekes dermed på hans yngre søster Kim Yo-jong eller hans onkel Kim Pyong-il. Muligens han det ende opp med en kombinasjon av dem.

annonse

Men på den annen side er det ikke gitt at et tronskifte nå kan gjennomføres uten at hele regimet går opp i limingen. Det kreves en spesielle evne til å utøve autoritet og makt for holde et slikt utbyttende regime sammen, noe som igjen er nødvendig for å kunne fortsette å undertrykke befolkningen og dens behov.

Ukjent farvann

Det er kanskje fordi ingen av nabolandene og ei heller USA er særlig interessert i å få et kollapset Nord-Korea å måtte håndtere politisk, økonomisk og muligens militært at man toner ned på spekulasjonene om den siste Kim-diktatorens helsetilstand. For dersom regimet i Nord-Korea kollapser, vil ett eller flere land trolig bli tvunget til å intervenere.

Og det hersker så vidt jeg vet ingen forutgående avtaler mellom USA, Kina og Sør-Korea om hva som i så fall skal skje. Hvem skal ha innflytelse i nord? Blir det et sammenslått Korea? Hva skjer i så fall med de amerikanske basene som nå ligger i sør? Faller Nord-Korea, kan Beijing fort anse at de mister en bufferstat mot amerikansk strategisk omringning. Vil de dermed i ytterste konsekvens intervenere militært etter modell av vestlige «humanitære intervensjoner»?

Det internasjonale samarbeidet er presset på flere fronter allerede. Det meste er kastet opp i luften og har ennå ikke falt ned og til ro. Et dødsfall i Nord-Korea kan bli det neste store som må håndteres.

annonse

De fleste lands ledere håper nok, paradoksalt nok, at Kim Jong-un kommer til hektene igjen.