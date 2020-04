annonse

Frp-politiker, og Document.no skribent Kent Andersen, ble faktasjekket og konfrontert av NRK etter å ha delt et manipulert bilde på sosiale medier.

Bildet Andersen skal ha delt til sine følgere på twitter viste et innslag fra NRK Dagsrevyen som handlet om store snømengder på fjellet.

I en tekstboks på bildet står det «Kan være siste vinteren med snø».

– Hvorfor får @NRKno lov til å holde på med dette idiotiske sludderet i år etter år, uten å bli stoppet og noen får sparken? Finnes det INGEN politikere som har litt styring på denne vernede bedriften? #Klima, skrev Andersen da han delte bildet.

Frp-politikeren fikk deretter svar fra NRK.

– Dette bildet har blitt manipulert. Reportasjen handler om at det er mye snø på Sognefjellet.

Hei! Dette bildet har blitt manipulert. Reportasjen handler om at det er mye snø på Sognefjellet, og kan ses her: https://t.co/NR08yUGnMq Mvh, Gaute/NRK — NRK (@NRKno) April 22, 2020

Men Andersen ga seg ikke.

– Jeg lurte på hvorfor dere får lov å holde på med det idiotiske klimasludderet i år etter år? Særlig nå som dere har innført Pravda-nullpunktet for klima-journalistikk, som i praksis er et diktat? Bildet er et fake øyeblikksbilde av et vedvarende #FakeNews problem. Suck it up, kontret han.

Klimafrykt

Etter et par timer var faktisk.no på saken. En nettside som omtaler seg selv som en faktasjekk-nettside, og som blant annet er finansiert av NRK.

I en ny artikkel, som er blitt publisert hos de største nettavisene i Norge, konkluderer de med at bildet er manipulert.

Faktasjekken får Document-skribenten til å le av NRK og faktisk.no

– Hehehe. Et vitsebilde av #FakeNews NRK, og hele klima-menigheten går amok. Dere er så søte når dere blir sinte, og det er alltid gøy å røre i religiøse doktriner. Og nå: Sport!, skriver Andersen.

I kommentarfeltet er det noen som mener Andersen bør legge seg flat, mens andre mener NRK fortjener å bli harselert med ettersom de har spredt klimafrykt.

– Så snøen forsvinner ikke? Bestem dere da NRK, skriver en person og viser til en sak fra NRK der statskanalen skriver at «Sjansen for hvit jul i framtida synker drastisk».

Andre er også skeptiske til at faktisk.no har brukt tid på å faktasjekke en «meme» (vits).

Gratulerer, dere faktasjekket en meme. — Karl Vanghaug 🎖 (@KarlVanghaug) April 23, 2020

Faktisk.no ble opprettet som følge av et samarbeid mellom Dagbladet, VG og NRK og skal angivelig motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.

NRK var en av aktørene som bidro med over åtte millioner kroner for å sikre oppstarten av faktanettsiden. NRK er finansiert av norske skattebetalere.

