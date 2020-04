annonse

Nå krever opposisjonen at skattebetalerne skal dekke inn gammelmedias driftsunderskudd.

– Jeg begynner å bli utålmodig, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen til Medier24.

Medietilsynet har offentliggjort et anslag om hvordan coronaviruset kan ha påvirket gammelemdias økonomi. I deres utregning kan de tape 930 millioner kroner på bortfall av annonser.

– Det er klart at dette er dramatisk for mange medieaktører. Nå er det viktig å sikre at mediene klarer å opprettholde sine samfunnskritiske oppgaver under koronapandemien, og at de samtidig har et driftsgrunnlag videre framover, sier administrerende direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynet har kommet frem til at kompetanseordningen til næringslivet ikke har gitt uttelling for gammelmedia, ifølge deres tall har bransjen kun fått ti millioner kroner.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen krever å få tiltakspakker rettet direkte mot gammelmedia.

– Dette har vi advart mot hele veien, og presset på for en egen mediepakke (…) og jeg begynner å bli utålmodig etter å se noe konkret. Vi bør gjøre som danskene: økt pressestøtte, og en egen annonsetapkompensasjon. Enkelt og greit. Det haster.

Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiets ser ikke lyst på gammelmedias økonomiske situasjon og sier at det haster.

– Nå må medieministeren og kulturdepartementet sporenstreks se til å komme seg opp fra hvileputa si – altså det å stadig henvise til de generelle kompensasjonsordningene – og levere den krisepakka til mediene som Stortinget har bedt om, sier hun og legger til:

– Medietilsynets analyse viser nå nemlig det både vi i opposisjon og mediene selv har sagt til det kjedsommelige i ukevis; de generelle krisepakkene kommer ikke til å hjelpe mediene i den dramatiske situasjonen de nå er i.

