Veiledning av fellesbønn hjem fra Islamsk Råd Norge (IRN) har skapt debatt på sosiale medier. Som om det har skjedd noe sjeldent eller noe nytt.

De kraftige reaksjonene er egentlig merkelige. For dette er ikke noe nytt. Dette har pågått fra 600-tallet til i dag, i alle muslimske land, i moskeer og muslimske hjem over hele verden, også her i Norge. Har dere sett dette først nå?

I ulike kommentarfelt snakker man om «konservativ religion» eller «konservativ islam». Men det handler ikke om konservativ islam, norsk islam eller radikal islam. Og det er ikke noe feil med veiledningen fra IRN heller!

Dette er islam, uansett lengde på kjortelen, skjegget, merke på dressen, eller hvilket navn man bruker for å beskrive sin form for islam. Islam er islam. Slik har det vært fra Muhammeds tid til nå, fra de første tilhengere. Slik har det vært siden den første bønn, da Kadidja sto bak Muhammed og Ali. De tre var de første muslimer.

Islamsk Råd praktiserer islam

Hva forventer dere? Har dere ikke lest hadithene? Har ikke dere lest i Koranen? Hverken IRN eller Islam Net tar feil. Hverken Iran, Saudi-Arabia, eller IS tar feil. Alle praktiserer islam, og islam har ingen ting med likestilling å gjøre. Dette er Allahs ord og Allahs ord er tidløse, og skal praktiseres uansett om man bor i Norge eller Mogadishu eller i Lahore.

Allah sier følgende:

«Dere som tror; adlyd Allah, adlyd Sendebudet,

og adlyd dem som er gitt autoritet blant dere.» (4:60)

Og autoritet over kvinnen gis til mannen i disse versene: 4:4, 4:20-26, 4:33, 4:35, 2:223 og mange flere. I andre vers står det om arv, vitnemål, dommer, flerkoneri, rett til barna, medgift, skilsmisse, å dekke seg til, adlyde mannen og tilfredsstille han seksuelt. Der er mannen gitt fortrinn. I slike saker gir ikke koranvers de samme rettigheter til kvinner som til menn.

«Mennene er ansvarlige for kvinnene med det som Allah har utmerket noen av dem med fremfor andre, og med det som de gir ut av sin eiendom. Derfor er de rettferdige kvinner de lydige (og) de som vokter over det usette med Allahs hjelp. Og dem som dere frykter opprør fra, skal dere formane og la alene i deres senger, og (om nødvendig) straffe. Men om de adlyder dere, så søk ingen vei (til straff) over dem, sannelig Allah er Opphøyet, Stor.» (4:35)

«Dog har mennene et fortrinn frem for dem. Allah er mektig» (2.229).

«Menn har autoritet over kvinner, i kraft av den forkjærlighet Allah har innrømmet dem fremfor kvinnene.» (4:38)

Er det noe overraskelse at en islamsk organisasjon lager en slik veiledning? Dette er ikke overraskende for meg eller de andre som har lest Koranen og hadithene.

Det som overrasker er hvordan de intellektuelle, politikere, feminister og kvinneaktivister støtter religionen islam. Hvordan kan dere unngå å se at det ikke finnes likestilling mellom kvinner og menn i noen muslimske land?

Hvorfor kan de overse at i muslimske land blir ingen menn arresterte for voldtekt og vold mot sin ektefelle?

Veiledningen fra IRN, Islams Net eller moskéer er ingen overraskelse, de gjør bare jobben sin. Det som forbauser er at NRK, som er finansiert av skattebetalerne, har blitt et propagandaorgan for religionen islam gjennom lange reklamelignende innslag om at «hijab er min identitet», om Ramadan, om Eid og andre islamske markeringee!

Bærer en programleder et lite kors er det en katastrofe. Men daglig reklame for islam er greit. Islam, en religion som baserer seg på total kjønnsdiskriminering og undertrykkelse.

Det som er forbausende at IRN etter mange år med skandaler og pengemisbruk fortsatt får statsstøtte At moskéer som er talestol for en religion basert på kjønnsdiskriminering får statsstøtte, uten noe krav om at kvinner og menn kan be sammen, ikke adskilt. Ingen krav om å tillate at bønn også kan ledes av kvinner!

Islam er islam fordi Allahs ord er evig, for alle tid og alle steder. Men dere nordmenn er så lettlurte, jeg blir kvalm av det. Dere hører på «islam er fredens religion», «islam er likestilling» og tror på det? Barna slutter å tro på julenissen når de er ca. 4-5 år. Men dere voksne intellektuelle nordmenn tror på julenissen hele livet?

Og til dere som sier Bibelen har diskriminerende setninger om kvinner: Ja det stemmer. Men kristendom har gått gjennom reformasjon og Bibelen har blitt omskrevet. Kirken har kvinnelig prester og biskoper, til og med homofile prester. Og i kirken sitter menn og kvinner på samme rad. Ingenting av dette har hendt i islam.

Koranhenvisninger er hentet fra Koran.no.