Men bare hvis man påfører fienden stor skade.

Ifølge nettstedet Memri som oversetter arabiskspråklig materiale uttaler Sheikh Sadiq Al-Ghariani, som er Det muslimske brorskapets øverste mufti, religiøse autoritet, i Libya, at selvmordsbombere er tillatt etter islamsk lov, sharia.



Betingelsen for at det er tillatt skal være at de skremmer fienden, skaper stor skade og fører til et knusende nederlag.

– Mange av profeten Mohammads tilhengere kastet seg fra festningsmurer. De ofret seg og døde for å bryte opp fiendens linjer. Hvisen peson som er sikker på at hans handling vil skape stor skade hos fienden og at angrepet vil gjalle og skape stor skade hos fienden, så er det tillatt etter sharialovene, i lys av hva profeten Mohammads følgesvenner gjorde. Men det er ikke tillatt å bare drepe seg selv, sier muftien.

