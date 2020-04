annonse

annonse

– Det de la frem for Stortinget, var sjokkerende lite når man fikk rapporter om hvor dramatisk dette var for næringslivet, sier Listhaug om regjeringens tiltak for å redde norsk økonomi.

VG har i en lang og grundig sak snakket med sentrale aktører i arbeidet med krisepakken som Stortinget vedtok da statsminister Erna Solberg og regjeringen i mars stengte ned landet for å slå ned Corona-viruset.

Flere sentrale politikere mener at regjeringen brukte lang tid på å forstå alvoret.De mente at tiltakene regjeringen la frem var altfor knappe.

annonse

– Det virket rett og slett som om de ikke hadde innsett alvoret, sier nestleder Sylvi Listhaug til VG.

– Det de la frem for Stortinget, var sjokkerende lite når man fikk rapporter om hvor dramatisk dette var for næringslivet. Og at de famlet med hva de skulle gjøre. Regjeringen var helt bakpå, sier Frp-nestlederen til avisen.

Les også: Listhaug om arbeidsledigheten: – Det er et mareritt

VG fortsetter med å beskrive hvordan Listhaug og Frp bidro til regelrett å overkjøre regjeringen for å få på plass en mer solid krisepakke for norsk næringsliv. «Firerbanden» dannes av Hadia Tajik (Ap), Sylvi Listhaug (Frp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV).

annonse

Ifølge VG var det Ap-nestleder Hadia Tajik som tok initiativ til et møte mellom disse fire partiene. På initiativ fra Trygve Slagsvold Vedum og partikollega Sigbjørn Gjelsvik skyver de regjeringens proposisjon til side og lager et eget notat som blir grunnlaget for den nye krisepakken. Samtidig opplever opposisjonspolitikerne at regjeringen stiller med «lettvektere»i forhandlingene med opposisjonen, mens regjeringsmedlemmene glimrer med sitt fravær.

Blant dem var arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han sier i dag til VG at han er glad for at det ble politisk enighet.

– Det var helt avgjørende. Men det har vært veldig krevende å følge opp vedtakene, særlig der hvor Stortinget har lagt ganske detaljerte føringer, sier han.

På ett punkt tar han likevel selvkritikk:

– Vi burde ha snakket mer med Stortinget også før fredagen. Det ser jeg i ettertid. Men da var situasjonen så spisset at all tid ble brukt på å utarbeide forslag og politikk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826