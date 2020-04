annonse

annonse

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, er skeptisk til utvalget regjeringen har satt til å granske koronakrisen.

Arnstad mener utvalgsmedlemmene består av personer med forbindelser til regjeringen og at ingen medlemmer derfor kan gi et kritisk blikk på interne forhold, skriver Klassekampen.

– Regjeringen sier at dette har foregått i tett kontakt med partiene på Stortinget. Det er riktig, men det betyr ikke at vi er enig i alle sider. Særlig gjelder det sammensetningen av kommisjonen, sier Arnstad.

annonse

Les også: Koronaloven blir omtalt som «diktatorloven» – nå får Senterpartiet støtte i sitt ønske om å fjerne den

Det har gjennom flere uker nå pågått jobbing med sammensetning av et utvalg som det heter skal gi «en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien». Arnstad er kritisk til resultatet av sammensetningen og til det hun mener er regjeringens manglende evne til å lytte til opposisjonspartiene.

Hun peker spesielt på at tidligere Frp-topp og fylkesmann i Vestfold, Per Arne Olsen, og at sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen, begge står i stillinger som er underordnet regjeringen.

– Regjeringen har valgt bort det kritiske og uavhengige blikket på beredskap. Det er uheldig. Det er en binding mellom en fylkesmann og regjeringen, og Forsvaret og regjeringen, som gjør at jeg ikke kan se at disse to kan være helt uavhengig, sier Arnstad.

annonse

SP foreslo selv tre kandidater som alle ble nedstemt.

I pressemeldingen fra Erna Solberg står det som følger:

«Regjeringen har derfor i dag nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien», og videre: «Vi har utarbeidet et mandat og satt ned en kommisjon i nær dialog med partiene på Stortinget. Kommisjonen vil bestå av personer med stor erfaring og kunnskap som vil bidra til å gi lærdom for framtida».