I Norge som i USA er mantraet det samme: Vi må over på fornybar energi: sol, vind og biodrivstoff. Ellers ødelegges planeten av CO2-utslipp. Medier og de fleste politikere sier det samme. Milliarder av kroner går til subsidier og i lommene på bedrifter som kaller seg bærekraftige.

I den grad det har vært litt motstand mot dette, har det kommet fra den politiske høyresiden. I USA er det Donald Trump og republikanerne som har holdt tilbake fra å kaste seg helt inn i forserte tiltak for å starte vind- og solfarmer i industriell skala. I Norge er det fra Frp at kritikk mot klimadogmet av og til har kommet.

Og det er kanskje derfor Michael Moores dokumentar om den fornybare energien og dens forkjempere har fått så stor oppmerksomhet. Den ble lagt ut fritt på YouTube for bare tre dager siden, men har allerede blitt sett av millioner mennesker.

For Michael Moore er et ikon på venstresiden. I 2004 kom filmen Fahrenheit 9/11 som kritiserte Irak-krigen. Han har også gått ut mot kapitalismen og våpenkulturen i USA. I 2016 støttet han Bernie Sanders kandidatur til nominasjonen og han har vært en krass kritiker av Donald Trump. I 2013 gikk han ut og støttet Hugo Chavez i Venezuela.

I en ny dokumentar som går viralt på sosiale medier tar Michael Moore for seg vindkraft, solceller og biodrivstoff. Dokumentaren kalles «Planet of the Humans».

«Jeg antok at solcellepaneler ville vare evig,» sa Moore til Reuters. «Jeg visste ikke hva som måtte til for å lage dem.»

I filmen tas man med bak kulissene og ser hvordan kull- og gasskraftverk er en nødvendig del for å holde jevn forsyning i kraftforsyningen. Energien blir på ingen måte «grønn». Og solpaneler og vindturbiner krever enorme mengder materialer for å lages, og levetiden er ti år eller mindre. Deretter blir de et forurensningsproblem.

For mange som har satt seg inn i den såkalte fornybarindustrien er det ikke så mye nytt som kommer fram. Det mest oppsiktsvekkende er nok hvem som har laget filmen. For klimasaken har blitt en fanesak spesielt for venstresiden. Og her er det kritikk som kommer fra deres «egne», fra Michael Moore.

Spørsmålet er nå hvordan det etablerte gammelmediene i Norge kommer til å dekke denne dokumentaren. Og hva sier man i MDG, i Rødt, i SV, I Cicero og i de utallige andre miljøorganisasjonene som taler varmt for såkalt fornybar energi?

Dokumentaristene ønsker seg tilbake til en miljøbevegelse som tar fullstendig avstand fra den industrielle revolusjon. Det er for mange mennesker og ikke nok ressurser, er budskapet i siste halvdel av «Planet of the Humans». Slik sett er filmen fortsatt godt forankret innenfor et venstreorientert paradigme.

Dokumentaren kan sees på engelsk her:

