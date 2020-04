annonse

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener at regnskogbevaringen i Brasil var en suksesshistorie, men at nå er det bare trist. Han ser for seg heller å bruke opp pengene på å hindre koronasmitte til urfolksområder.

– Det er Brasil som avgjør om avskoginga går opp eller ned. Vi kan hjelpe dem hvis de ønsker det, men ikke om de ikke vil ha hjelp, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til Bistandsaktuelt.

Etter presidentskiftet i Brasil så har hogsten av regnskog økt. Til nå har Norge betalt åtte milliarder kroner for å bevare regnskogen i Amazonas. Men har utbetalingene stoppet.

– Dette er ikke overraskende, for avskogingen er en direkte konsekvens av den politikken som nå føres av brasilianske myndigheter. Og det er dessverre liten grunn til optimisme – for det er få eller ingen tiltak på gang for å endre kursen, sier Rotevatn.

Brasil er det landet som har mottatt mest miljøbistand fra Norge det siste tiåret. Bistandsaktuelt spør klima-og miljøministeren om hva han tenker om utviklingen i Brasil. Rotevatn svarer at det brasilianske miljøpolitiet Ibama er svekket etter at Jair Bolsonaro ble president.

– Ulovlig hogst er den største trusselen mot Amazonas. Når brasilianske myndigheter ser gjennom fingrene med dette, er det svært bekymringsverdig. Dette er bare trist, for Brasil var en suksesshistorie, sier han.

Bistandsaktuelt spør om dialogen med brasilianske myndigheter står i stampe?

– Ja, det gjør den, svarer Rotevatn. Han mener at grunnlaget for et samarbeid var å redusere avskogingen, og det har ikke stått på Norge, han mener at problemet er at Brasil ensidig har endret styringsstrukturen for Amazonasfondet. Rotevatn vil først se tegn på at brasilianske myndigheter ønsker å endre politikk. De har vist stor vilje før, og Rotevatn tror det er fortsatt mange i Brasil som vil bevare Amazonas.